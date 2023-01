Érkezésünkkor épp a soron következő játék szabályairól folyt a diskurzus a Székesfehérvári Társasjáték Klub (SZ.T.K.) évindító összejövetelén. Kortól, nemtől és érdeklődési körtől függetlenül mindenkit vár és szívesen fogad a klub. Mint azt a társasozók vezetőjétől, Kozma Ferenctől megtudtuk, a szervezet már több mint egy évtizede aktív.

– Kapos Bálint barátom alapötlete volt, hogy biztosítani kellene valami plusz programot Székesfehérváron, hogy a nagyon jó szórakozóhelyek és a focimeccsek látogatásán kívül legyen még valami alternatív szórakozási lehetőség. Szerettünk volna egy emberbaráti szórakozást meghonosítani, és úgy érzem, a tíz év alatt ezt sikerült is megcsinálnunk. – idézte fel a kezdeteket Kozma Ferenc, akitől azt is megtudtuk, habár a vírushelyzet idején a klub kényszerű szünetet tartott, szerencsére a játékosok lelkesedése azóta is töretlen.

– Volt olyan időszakunk, amikor folyamatos telt házzal működtünk. Nagy öröm számunkra az is, hogy a klubunk nyomán el tudott indulni a Tigris és Eufrátesz Társasjáték Klub. A klubnak vannak saját társasjátékai, de az érkező játékosok is magukkal hozhatják kedvenc társasukat. Az alap játékkészletünkkel fiatalokat és időseket egyaránt meg tudunk szólítani, vannak egészen a gyermekeknek szóló játékoktól kezdve olyanok is, melyek célcsoportja kifejezetten a felnőtt korosztály. A parti játékoktól az úgynevezett euro játékokig nagyon-nagyon széles a paletta. – magyarázta a klub vezetője, aki azt is büszkén mesélte, a korábbi évekhez hasonlóan a fehérvári klub idén is képviselteti magát a január 14-i, fővárosi MondoCon rendezvényen, ahol már egy külön csarnokot tartanak fenn a társasjátékok szerelmeseinek.

Mint megtudtuk, manapság nagy népszerűségnek örvendenek az euró társasjátékok, melyek abban különböznek más játékoktól, hogy viszonylag szigorúbb rend alapján épül fel a játék struktúrája, a szerencsefaktor gyakorlatilag teljesen ki van véve belőle. Akik szeretnek matekozni, „agyalni”, azok kifejezetten imádják ezeket a játékokat. Emellett a mostanában népszerű kooperatív társasok is gyakran lekerülnek a polcokról, csak úgy, mint a már jól ismert klasszikusok.

Aki szívesen csatlakozna a klubhoz, akár csak egy-egy alkalommal, annak érdemes a közösségi oldalon nyomon követnie a Székesfehérvári Társasjáték Klub tevékenységeit, ugyanis ott az aktuális információk mellett a soron következő alkalmak helyét, idejét is megtalálják a játékos kedvűek.