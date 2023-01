A pestistjárvány idején, 1739-ben a felsővárosiak Szent Sebestyén közbenjárásával kérték Istent, hogy szabadítsa meg a várost a kórtól. Miután Fehérvár szerencsésen túljutott a megpróbáltatásokon, a lakosság örök időkre szóló fogadalmat tett, amit ünnepélyesen okiratba foglaltak és bekerült a belső tanács jegyzőkönyvébe is. A fogadalomban kinyilvánítottak szerint 1739-ben meg is kezdték a Szent Sebestyén-kápolna építését, ami 1749-re készület el. Később, 1800-ban bővítési munkába fogtak és hét esztendő alatt templommá alakították a kápolnát.

A városrészben azóta is nagy hagyománya van a fogadalmi ünnepnek, amit minden esztendőben január 20-án tartanak és ez nem lesz másként idén sem. A program kezdetén, 9 óra 30 perckor a Felsővárosi Általános Iskola diákjai élőlánccal ölelik körbe a Szent Sebestyén-templomot, ahol Spányi Antal megyés püspök celebrálásával 10:00 órakor kezdődik a fogadalmi szentmise. 11 óra 30 perctől pedig az ünnep résztvevői a templom előtt fogyaszthatnak a számukra készített meleg teából és fánkból, ami az ünnephez szorosan hozzákapcsolódott az évek során.