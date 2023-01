Paradicsomi körülmények között élhetnek a Pákozd előtti bokros-mezős területen az üregi nyulak, melyeknek létéről rengeteg kis lyuk tanúskodik. Ám az utóbbi időben ijesztő jelenséggel szembesültek a Sárkánydomb környékén sétálók: százával pusztulnak a nyulak, a tetemek szerteszét hevernek a területen. Első körben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársát kerestük, de kiderült: mivel vadászható fajról van szó, nem védett állatról, ezért az Aranybulla Vadásztársaság az illetékes. Hamarosan az is bebizonyosodott, hogy mindkét társaság ismeri a jelenséget. Bence Tibor, a vadásztársaság elnöke a feol.hu-nak elmondta: úgy vélik, valamilyen vírusos betegség állhat a pusztulás hátterében.

- Még nem lehetünk biztosak abban, hogy milyen betegségről van szó, ahhoz hivatalos teszteredmények szükségesek. Beküldtünk egy nyulat vizsgálatra az Országos Állategészségügyi Intézethez, ahol jelenleg is zajlanak a vizsgálatok. Ami megnyugtató lehet a történtekben, hogy nincs az üregi nyúlnak olyan betegsége, amely átterjedhet emberre vagy esetleg kutyára. Tehát kizárólag az üregi nyulakat érinti – illetve, mivel rokona a házi nyúl, ezért azt is. De például a mezei nyúlra nem terjed át – hangsúlyozta az elnök, hozzátéve: nagyon remélik, hogy a mixomatózis nevű betegségről van szó, ami „csak” megfelezi az állományt, és nem egy másik típusú vírusról, amely az állomány száz százalékát kipusztítja.

Családok, kutyások sétálnak rendszeresen Pákozd mezős részein, ahol most sok az elhullott nyúltetem

Fotós: Gerlaki Dóra

- A nyúl mixomatózis általában akkor üti fel a fejét, ha óriásira duzzad az állomány létszáma. Mivel az üregi nyúlnak kevés a természetes ellensége, puskával pedig szinte kiirthatatlan, akkor ez a betegség automatikusan lefelezi az állományt. Olyan, mint egy természetes önszabályozó rendszer. Reméljük, most is ez történik – fogalmazott Bence Tibor, előrevetítve, hogy a tapasztalat azt mutatja: ha valóban az általuk feltételezett betegségről van szó, akkor szinte varázsütésre 50 kilométeres körzeten belül minden üregi nyúl állományt érint. Ez azt jelentheti Pákozd és környéke esetében, hogy több száz példány pusztulására lehet számítani a napokban, hetekben. A vadásztársaság folyamatosan gyűjti be az elhullott tetemeket.

A tetemeket már kikezdte a természet

- Azt kérnénk, hogy noha nem fertőzi a kutyákat az elhullott nyúltetem, ne engedjék őket az elpusztult állatok közelébe – hívta fel a figyelmet a vadásztársaság elnöke.