Rengetegen rettegnek attól, hogy egy adott hónap tizenharmadik napja éppen péntekre esik. Vannak, akik ezen a napon inkább el sem indulnak otthonról, annak ellenére, hogy mindannyian tudjuk, szerencsétlen balesetek akár a négy fal között is történhetnek velünk. Hogy miért alakult ki a dátumtól való félelem, vagy pontosan mikorra vezethető vissza, egyelőre még nem tisztázott. Annyi viszont biztos, hogy már évszázadokkal ezelőtt is jelen volt a hiedelemben a szerencsétlen nap. Kialakulásának okaként legtöbben azt tartják valószínűnek, hogy 1307. októberében IV. Fülöp francia uralkodó péntek 13-án záratta be hazájában a templomos lovagrend tagjait. Sokak úgy vélik, hogy a tizenhármas szám Júdásra utal, aki az utolsó vacsorán tizenharmadikként ült az asztalhoz. Ugyanakkor vannak, akik azt gondolják, hogy a péntek már önmagában is baljóslatú nap, hiszen Jézust pénteken feszítették keresztre.

Az idő előrehaladtával rengeteg babona itta be magát a mindennapjainkba. Ki ne ismerné a fekete macskával kapcsolatos hiedelmet, miszerint balszerencsét hoz annak, aki előtt átmegy az utcán. Jó hír, hogy egyesek szerint ez péntek 13-án éppen fordítva van és ezek az állatok szerencsét hoznak. A rettegett dátum alkalmával felerősödik szinte minden babona, természetesen főként a balszerencsével kapcsolatosak. Éppen ezért ezen a napon még többen visznek magukkal különböző talizmánokat, tárgyakat, amik hitük szerint megvédi őket a rossz dolgoktól.

Sokan viszont éppen szerencsés napként tekintene péntek 13-ra, éppen ezért szerencsejátékokkal próbálkoznak. Ezeken a napokon általában megemelkedik a lottó és a sorsjegy eladott darabjainak száma.