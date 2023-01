Páli Zoltán ezredparancsnok, a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred parancsnoka és Görög István nyugállományú ezredes, a Katonai Emlékpark Pákozd ügyvezetője két, bársonyborítású együttműködési megállapodás felett mondott egymásnak köszönetet szerdán az elmúlt évek közös szakmai munkájáért Székesfehérváron, a Honvédség Katonai Igazgatási Központjában.

- Az együttműködés aláírása fontos számunkra, hiszen a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred tartalékos katonákkal foglalkozik, ám feladatunk a toborzás területén belül is a honvédelmi nevelés, a kadétprogramban való részvétel és a honvédelmi táborok megszervezése. Ebben nagy segítségünkre van a KEMPP, hiszen helyszínt, eszközöket és szakmai lehetőségeket biztosít a diákoknak szóló rendezvényeink számára – mutatott rá Páli ezredes. - Természetesen már kora iskolás korban fontos a hazaszeretetre való és a honvédelmi nevelés, hogy lehetőleg minél előbb megismerkedjenek a fiatalok a katonai sajátosságokkal. Így később, amikor betöltik a 18. életévüket, lehetőségük van arra, hogy akár katonai vonalon folytassák tovább tanulmányaikat vagy csatlakozzanak tartalékos rendszerünkhöz.

Az Ezred sokféle kiképzési feladatához tavaly októberben csatlakozott az Egységes Alapkiképzési Program is, így a tartalékos rendszer gyakorlatilag a civil társadalom nyitott kapujává vált, ahol minden civilnek lehetősége van megismerni a katonai pályát és bevonulni – mutatott rá az aláírás előtt az ezredes. - Természetesen az első lépéseket nálunk kapják, ezt követően tudnak vállalni szerződéses vagy hivatásos formát más katonai szervezeteknél. A nyári időszakban van a honvédelmi táborok időszaka, melyek egy részét a KEMPP-ben tartjuk. Itt megismerkedhetnek a magyar nemzet virtuális hadtörténelmével, előadásokat hallgathatnak meg, helyszíneket járhatnak be, mellyel ismereteiket gazdagíthatják – tette hozzá.

Görög István hangsúlyozta: éppen holnap – 2023. január 12-én – lesz 10 éves a Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhellyé nyilvánítása. Azonban már ezt megelőzően, a kezdetekkor is egyik fő feladata volt – a sorkatonaság megszűnését követően - az, hogy valamilyen módon kivegye a részét a honvédelmi nevelésből. Az ügyvezető hangsúlyozta: ez a KEMPP-ben nem katonai nevelést jelent, az a Magyar Honvédség feladata, a KEMPP a honszeretet, a hazafiság fontosságára helyezi a hangsúlyt. Ezért is hozták létre a Hazafiság Iskoláját 2002-ben, amely lehetőséget adott arra, hogy szervezett körülmények között, az iskolák részére adjanak lehetőséget a téma megismertetésére. Ezt a tevékenységet fejlesztették tovább, így Oláh László szakmai igazgatónak köszönhetően 11 éve már nem csak egy osztályt, de egy egész iskolát vendégül tudnak egyszerre látni. Sőt, azóta már nem csak oktatási intézményi szinten vonják be az érdeklődőket, de családi szinten is. A legkisebbeket, azaz a 7-8 éveseket is megszólítják már a Miskahuszár szobrának és üzenetének bevonásával, ezt követi az általános iskolások honvédelmi érdeklődésének felkeltése, melyet pedig követhet a kadétképzés – immáron honvédségi szinten, a középiskolások számára.

Az együttműködési megállapodás aláírásával a két fél megerősítette szakmai kapcsolatát a jövőre vonatkozóan – hiszen a közös múlt is erre ösztönzi őket. Páli ezredes elmondta: a Hazafiság Iskolája rendezvényein ugyanis már közel 40 ezer diák megfordult és ismerkedett meg a honvédség sajátosságaival. Reményeik szerint ez a szám az együttműködés szorosabbra fűzésével tovább nő.