Január 20. (péntek)

Bicske, 10 óra: A magyar kultúra napja. Ünnepség a Petőfi Művelődési Központban. Kölcsey Ferenc életéről Földesi Ferenc, az Országos Széchényi Könyvtár különgyűjteményi igazgatóságának igazgatója tart előadást. Közreműködnek: Baksay Ildikó fuvola-furulyatanár növendékei, a Mayer Táncműhely tanítványai. A Himnusz nyolc versszaka nyolc hangnemben! Előadják: Sági Ferencné, Behacker Anna, Váradi Márk, Gál Patrícia, Kiss Napsugár Pálma, Bíró Sára, Kihári Kende, Végh Róbert.

Mór, 18 óra: A magyar kultúra napja. „Kis éji zene” – Kálloy Molnár Péter színművész és Farkas Izsák hegedűművész előadása az Erzsébet téri Művelődési Házban. Népdal-átdolgozások, versek, burleszkek, zenei csemegék!

Tordas, 19 óra: A magyar kultúra napja. Tétova óda – Radnóti Miklós versei. Radnóti Miklós megzenésített versei, és részletek Gyarmati Fanni „Napló”-jából. Közreműködik: Pomázi Zoltán (Bojtorján). Hangya Művelődési Ház.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Zenei nevelés a családban. A közös játék élménye.

Székesfehérvár, 9.30 órától: Szent Sebestyén-nap a Felsővárosban. 9.30 óra: Az általános iskola diákjai élőlánccal ölelik körül a Szent Sebestyén-templomot. 10 óra: Fogadalmi szentmise, a misét Spányi Antal megyés püspök celebrálja. 11.30 óra: A búcsú folytatása a templom előtti téren. Vendéglátás: fánk és tea.

Székesfehérvár, 10 óra: Az ezerarcú Gárdonyi – utazó kiállítás. Aranybulla Könyvtár Alapítvány (Köfém ltp. 1.). A kiállítás február 3-áig látogatható.

Székesfehérvár, 10 óra: „Amit meguntunk, másnak kincs lehet”. Kiállítás újrahasznosított textilből készült alkotásokból a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető január 27-éig.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba-fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 17–18 óra: Téli ökoklub gyerekeknek a Hiemer-házban. Sok játék, kézműveskedés, interaktív mese.



Január 21. (szombat)

Csákvár, 14.30 óra: A magyar kultúra napja. Ünnepség a Floriana Könyvtár és Közösségi Házban. Beszédet mond Illés Szabolcs polgármester. A Csákvár Ifjúsági-díj kitüntető cím átadása. La Fontaine, avagy a csodák éjszakája – színházi előadás. Közreműködnek a Rátonyi Róbert Színház stúdiós csákvári növendékei.

Martonvásár, 7–13 óra: Termelői piac és vásár. 9–12 óra: Piac + program. Játsszunk együtt! – farsangi játszóház ugrálóvárral.

Martonvásár, 10–16 óra: Családi napok. Három évszak – kincskereső játék az Agroverzumban, a Beethoven Emlékmúzeumban és a Brunszvik-kastély parkjában. (Vasárnap is!)

Martonvásár, 17 óra: Új évi szerenád – a zeneirodalom legszebb szerenádjai. Kamarakoncert a Budapesti Filharmóniai Társaság művészeivel a Brunszvik-kastély parkjában.

Mór, 19 óra: Déryné Program. Tóték – népszínházi előadás Örkény István azonos című tragikomédiája alapján. Helyszín: a régi mozi épülete. Rendező-koreográfus: Győrfi Csaba.

Sárbogárd, 16 óra: A magyar kultúra napja. A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola és a Sárréti Csókavirág Népi Együttes gálaműsora a József Attila Művelődési Központban. Megnyitja Sükösd Tamás polgármester és Iker Józsefné iskolaigazgató. Vendégek: Pántlika Néptáncegyüttes (Tamási), Kacifánt Néptáncegyüttes (Sárkeresztúr), Huszics Vendel Kórus (Sárbogárd). Közreműködik Szemző Angéla és zenekara.

Sárpentele, 9.30 óra: Be az erdőbe! Szabadtéri gyermekfejlesztés 5–10 éveseknek. Találkozás a sárpentelei tornapálya parkolójában. Minden feladat élmény!

Székesfehérvár, 9.30–12 óra: Játs(s)zma – családi társasjáték délelőtt az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében. Játékmester: Kozma Ferenc. (Székesfehérvári Társasjáték Klub.)

Székesfehérvár, 10 óra: Gyöngyfűző műhely a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében. Vezeti: Göncziné Heftner Anna. (Rác utca 27.)

Székesfehérvár, 10 óra: Csipkeverő műhely a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében. Vezeti: Bálint Zsuzsa.

Székesfehérvár, 10.15–12.15 óra: A tél hangjai a Sóstón – interaktív túra. Ismerkedés a téli madárvilággal. „Hangolódjunk együtt a természet dallamaira!” Sóstó Természetvédelmi Terület. Sóstó Látogatóközpont.

Székesfehérvár, 14 órától: A magyar kultúra napja. Film, színház, kiállítás, balett, zene és irodalom – sokszínű programmal ünnepli a magyar kultúra napját a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ az intézmény Fürdő sori épületében. 14 óra: Keménykalap és krumpliorr (kis kiállító). 15.50 óra: Magyar rövidfilm-válogatás. 16 óra: Kultúrséta pezsgővel – a Székesfehérvári Balett Színház, majd az Alba Regia Szimfonikus Zenekar műsora, kiállítás a Régimódi történet című előadás jelmezeiből (aula, nagy kiállító). 17 óra: KL Színház: Alaine – Ideje a meghalásnak (színházterem). 17 óra: Hippolyt, a lakáj (kis kiállító). 18.15 óra: Kultúrséta pezsgővel – beszélgetés filmekről, színházról (aula, kiállítótermek). 18.15 óra: Magyar rövidfilm-válogatás: 19 óra: Szabó Balázs Bandája. 14–20 óra: Magyar társasjáték-tervezők játékait mutatja be a Tigris és Eufrátesz Társasjáték Klub, valamint a Mensa HungarIQa fehérvári csoportja (309-es terem). Magyar zenék és versek hallgatása fejhallgatókkal (aula). Szabó Magda-interjúk vetítése a kiállítóteremben és kiállítás a Vörösmarty Színház Régimódi történet című előadásának jelmezeiből, kellékeiből. 17–20 óra: A Méhkas Dia Project fényfestése.

Székesfehérvár, 18.23 óra: „Hozz rá víg esztendőt…” Jubileumi évindító villámcsődület az idén 65 éves Szabad Színházzal és a Hungarikum együttessel a magyar kultúra napjának előestjén a Fő utca, Igéző előtti területén.



Január 22. (vasárnap)

Aba, 16 óra: A magyar kultúra napja. „Minden rendű emberi dolgokhoz…” Zenés-verses műsor Kiss Viktória és Nagy Róbert előadásában a városháza dísztermében. Versfelolvasással közreműködnek abai lakosok is.

Sárkeresztúr, 16 óra: Pajtaszínház. A programban Sárkeresztúr képviseli vármegyénket. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi. Előadja a Sárkör Színtársulat. Rendező: Kozáry Ferenc színművész. Bella István Művelődési Ház. (A belépés díjtalan!)

Székesfehérvár, 11.45 óra: Mágikus és mulatságos. Edu-show bűvészműsor az Igézőben.

Székesfehérvár, 14–17 óra: Alkotónap gyerekeknek a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében. Gyöngyfűzés. (Rác utca 27.)



Január 23. (hétfő)

Enying, 17 óra: A magyar kultúra napja. Kiállítás-megnyitó Molnár Angelika fotóiból a művelődési házban.



Január 24. (kedd)

Gárdony, 18 óra: A magyar kultúra napja. Brestyánszki B. R.: Szabadságharc – Arany és Petőfi barátságának két éve. Színpadi játék a Nemzedékek Házában. Szereplők: Tóth Péter Lóránt versvándor és Kálló Béla színművész. Arany és Petőfi a szabadságharc két évében mélyítették el barátságukat. Az előadás a szabadságharc eseményeit, történelmi hőseit, a helyszíneket – Arany és Petőfi kapcsolatán keresztül, az ő szemükkel figyelve, a kor szellemét megidézve, életükön átszűrve – követi és jeleníti meg.