A most felnövő generáció, sőt, azok szülei is jól ismerik a falu Rózsika nénijét, Baki Ferencnét, aki tanárként és egykoron iskolaigazgatóként is felelt a következő generáció oktatásáért, neveléséért.

– Már ötven éve lesz, hogy képesítés nélküli tanárként Besnyőre kerültem. Magyar-orosz szakos tanár lettem, ezen kívül tanítottam médiaismeretet, mozgóképkultúrát, rajzot, technikát és erkölcstant is. 2014-ben 41 év szolgálati idő után mentem nyugdíjba. Ebből negyven évet itt, Besnyőn töltöttem, s húsz évig voltam iskolaigazgató. Az életem volt az, hogy tanítottam, és kívánom mindenkinek, hogy azt csinálja életében amit szeret, ahogy én is azt csinálhattam. – mesél Besnyői és hivatásbeli kötődéséről Baki Ferencné, aki ma már nyugdíj mellett működteti a település mintegy hatezer kötetes könyvtárát.

– 2008-ban már itt, a jelenlegi helyén volt a könyvtár, a könyvtárost akkoriban az önkormányzat foglalkoztatta, de az a státusz megszűnt. Úgy gondoltam, nem lesz az jó, hogy nincs könyvtáros a faluban, mert hát legalább a középiskolás gyerekek tudjanak kölcsönözni. Mondtam a kollégáknak, hogy próbáljuk valahogy megoldani, hogy legalább heti egyszer nyitva legyen a könyvtár. Végül úgy alakult, hogy ebben egyedül maradtam, de magától értetődően vállaltam fel a dolgot. – meséli Rózsika néni, aki mint mondja, 2008 óta még aktívabban szívén viseli a könyvtár sorsát.

Mint mondja, az intézmény igazi nagy fejlődését a Könyvtári Szolgáltató Rendszer hozta el.

– 2014 decemberében nyugdíjba mentem és 2015 januárjában keresett meg polgármester asszony, hogy vállaljam el a könyvtár vezetését, ekkor csatlakoztunk a Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez. Ez hatalmas fejlődést hozott, azóta negyedévente megújul a könyvállományunk. Ez nagy előrelépés volt, korábban nem volt keret új olvasnivalók beszerzésére. Óriási lehetőség számunkra, hogy előadások, író-olvasó találkozók is érkeznek hozzánk, volt már nálunk Nógrády Gábor és Telegdi Ágnes is. Jó néhány olyan előadást is kaptunk, amelyet önerőnkből nem tudtunk volna megvalósítani. – magyarázza.

– Nagyon fontos a szívemnek, hogy a gyerekeket kiszolgálja a könyvtár, és most már az ide járó felnőtteknek is ismerem az ízlését, tudom, hogy ki, mit szeret olvasni. Óriási előny, hogy itt van mellettünk az iskola, így akár a tanulószoba vagy a napközi szünetében is boldogan szaladnak és kérdezik: „Megjöttél Rózsika néni? Jöhetünk?” Persze, hogy jöhettek... Van, aki mindig megjegyzi, hogy itt olyan jó könyv illat van, sőt, vannak akik már azon versenyeznek, hogy ki és mit olvasott már. Természetesen a pedagógusok is együttműködőek, így alkalmanként könyvtári órákat is tartok a gyerekeknek. – mondja Baki Ferencé, aki nemcsak olvasmányokat, kikapcsolódást és tudásanyagok kínáló köteteket ajánl, de mindig kapható egy kellemes, tartalmas beszélgetésre is. Így válhatott a besnyői könyvtár egyben közösségi térré is. Ehhez persze elengedhetetlenül hozzájárul Rózsika néni kedves mosolya, nyitott személyisége, s pedagógus múltja, hiszen a jelenlegi általános iskolás gyerekek szüleit is tanította, így mindenki jól ismeri őt, bizalommal fordulnak felé a helyiek, ő pedig küldetésének érzi az olvasás szeretetének megismertetését, tovább örökítését.

Rózsika néni munkáját a Vörösmarty Mihály Könyvtár könyvtárellátási és módszertani csoportjának munkatársai is elismerték: 2022-ben KSZR-díjat kapott.

– Nagyon meglepődtem az elismerésen. Igyekszem mindig szívvel-lélekkel megcsinálni amit lehet. Nem teszek mást, minthogy pedagógusként próbálom a gyerekeket okos dolgok felé terelni. – zárja a beszélgetést Baki Ferencné, akit korábban a gyerekek is felterjesztettek egy díjra, így lett Rózsika néni a település Tündérkönyvtárosa.