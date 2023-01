Nagymúltú, idén 84 éves intézmény a fehérvári Szent István, ahol már kezdetekkor is az élelmiszeripar és a mezőgazdaság számára képezték a jövő szakembereit. Azóta számtalan generáció került ki az iskolából, akiknek köszönhetjük azt, hogy mindig van élelmiszer az asztalunkon, gondozott erdeink és mezőgazdaságunk van. Az iskola most is olyan képzéseket kínál, amelyek óriási hiányszakmának számítanak Magyarországon. Elképesztően nagy szükség lenne elhivatott, szakképzett munkaerőre, akik az emberek asztalára minőségben és mennyiségben is képesek megtermelni, elkészíteni a táplálékunkat. Erről és a vonzó képzésekről beszélgettünk Barna Józseffel, a Kisalföldi Agrárszakképző Centrum (KASZC) fehérvári intézményének, a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskolának az igazgatójával.

Barna József igazgató: "enni mindig fognak az emberek"

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

A február 19-i jelentkezési határidő vészesen közel van, érdemes hát erre az iskolára is pillantást vetniük azoknak, akik olyan szakmát szeretnének tanulni, amelyben mindig el tudnak helyezkedni: a Szent Istvánban mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari ágazati - azon belül is technikumi vagy szakiskolai – képzésre jelentkezhetnek idén is a jövő szakemberei, a most 8. osztályos diákok. Csak első hallásra tűnik bonyolultnak a képzési rendszer.

Az 5 éves technikusi képzésen belül választható az élelmiszeripari vagy az erdészeti ágazat. Itt van sütő- és cukrászipari, húsipari, mezőgazdasági és az erdésztechnikus képzés. A 3 éves szakiskolai képzés élelmiszeripari ágazatában pék-cukrász, pék, édességkészítő, húskészítmény készítő és kistermelői élelmiszer előállító képzésre van lehetőség. Ugyanitt, a mezőgazdasági ágazaton belül állattenyésztőnek vagy növénytermesztőnek tanulhatnak a diákok, az erdészeti képzésen belül pedig választhatják az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, illetve fakitermelő képzéseket.

- Ha a következő tanévben minden képzésen indítanánk egy-egy osztályt, akkor közel 250 diák számára lenne itt hely az induló 9. osztályokban – mutatott rá az igazgató, aki tudja jól, hogy ezekben a szakmákban elhivatott munkaerőre van szükség. - A mezőgazdaság és az élelmiszeripar is kétkezi munkát, nagy odafigyelést igényelnek, sőt, ünnepnapokon, hétvégéken is van munka. Ez pedig nem feltétlenül vonzó ajánlat manapság – vallja be, de hozzáteszi: - Nemzetgazdasági szempontból nézve mindkettő húzóágazat azonban, az országos GDP nagy százalékát ugyanis ez a két ágazat teszi ki. Nem véletlenül mondják mindig: enni mindig fognak az emberek. Az ételek elkészítéséhez alapanyagok kellenek, azokat elő kell állítani, meg kell termelni őket. Ezeket tudjuk mi biztosítani, illetve azt is – ami már az élelmiszeripari ágazat része -, hogy a köztes- és a végterméket is a polcokra tesszük. Azt lehet tehát mondani, munkája mindenkinek lenne ezekben a szakirányokban. Elég csak belegondolni, hány pékség működik, akár csak egy faluban, de a városokban még inkább – vagyis biztos, hogy van munkaerő-felvevő képesség. Keresettek a tanulóink tehát, sőt, többre is lenne kereslet, ha többen jelentkeznének a képzésekre.

A Kisalföldi Agrárszakképző Centrum egyetlen fehérvári intézménye a Szent István

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

A legnépszerűbb szakma az iskolában, mint kiderült, a pék-cukrász szakma, melynek az az oka, hogy a három éves képzés során két szakmát szerezhetnek meg a tanulók.

- Ez a munkaadóknak is nagy könnyebbséget jelent, hiszen így akár egy munkaerővel több feladatot meg tudnak oldani. Ide nagyon jó tanulókat várunk, hiszen ezen a képzésen ugyanannyi idő áll rendelkezésre mindkét szakma elsajátítására, mint máshol egy szakma esetében. Ez azért a tanulóknak kihívás. De akiket felveszünk, ők nagyon szeretik, s mire végeznek, mindenki eldönti, melyiket szereti jobban – tette hozzá Barna József.

Vannak olyan szakok is, amelyekben azonban még erőteljesen lenne potenciál: ilyen a pék szakma és az édességkészítő is. A munkaerőpiacon pedig óriási rájuk a kereslet. A legnagyobb hátrányban mégis a húskészítmény készítő – a régi hentes – van, mesélte az igazgató, bevallva, azt látja: nagyon kevesen képzelik el manapság maguknak ezt a szakmát.

– Pedig ha a szakmák megbecsültségét, díjazását nézzük összességében, akkor az első helyen említhető ez a szakma. Ők tehetnek szert a legnagyobb bevételre, sőt, akár plusz juttatásokban is gondolkodhatnak, például a hétvégi disznóvágásokon való szakszerű részvétellel.

Szent Istvánnal minden hétköznap találkoznak a diákok

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

Az iskola egyik legnagyobb erénye, hogy három telephelyen működik, így biztosítják a tanulóknak a gyakorlati helyet. Sőt, az iskola gazdasági tevékenységet is folytat, ami azt jelenti, hogy a tanulók által előállított terményeket, termékeket maguk értékesítik. Az igazgató rámutatott:

- Így a tanuló látja azt, hogy megjelenik a boltban az a sütemény, kenyér, hús vagy éppen búza, amivel ő korábban dolgozott. Ez neki jó érzés, sőt, lehetősége van arra, hogy megmutassa szüleinek, rokonainak, ismerőseinek, hogy mit tud. Így a nálunk végzett tanulók nem csak elméleti, de gyakorlati képzésben is részesülnek, méghozzá nem csak a minőségi, de mennyiségi termékgyártásban is. A boltjainkat is így tudjuk üzemeltetni, a tanulók pedig így szerzik meg azt a tapasztalatot, gyakorlatot, önállóságot, amit a munkába állás első napján már hasznosíthatnak. Erre vannak is visszajelzések a későbbi munkaadóktól.

Azt azonban kevesebben tudják, hogy az iskola szakiskolai képzésére jelentkezők felvétel után egy évig ágazati alapképzést kapnak, melynek során a közismereti tárgyak mellett olyan tárgyakat tanulnak, amelyek előkészítik a diákot a szakmai képzésre. Ennek végén vizsga következik, amely belépő a szakmák megtanulásához. Ekkor hozza meg a döntést a fiatal, hogy milyen irányban folytatja a tanulmányait. A technikusi képzésen is hasonló a helyzet, csak itt két évig tanulnak ágazati alapképzést, mellyel felkészülnek a harmadik évben választandó technikusi szakma tanulására. Az iskolában vonzó ösztöndíjrendszer is működik, valamint duális képzés, melyben külső partnerek –Fejér megyei cégek – biztosítják a gyakorlati képzés helyszínét. Ezzel a cégek gyakorlatilag kinevelik a saját utánpótlás munkaerőt. Ilyen partner jelenleg például a Spar, amelynek bicskei húsüzemében szerezhetnek gyakorlatot a Szent Istvános diákok.

A fogyasztók és érdeklődők első kézből szerezhetnek tapasztalatot arról, milyen az itt folyó képzés: két üzlete is van ugyanis az iskolának. Az egyik a Mátyás Király körúton, az iskola oldalában található. A másik a tanüzem mellett, a Palotai út 117. szám alatt működik. Mindkét boltnak más termékkészlete van, hiszen az itt élők és vásárlók igényeihez alakítják a kínálatot. Egy falat tehát innen a Szent Istvánosok munkáját dicséri.