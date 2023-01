Az elmúlt öt évben a Várfal park képéhez szorosan hozzákapcsolódott a Könyvszekér, ami Brunner Mariannának és kollégáinak köszönhetően mondhatni új esély a már kissé viseltes és a teljesen újszerű kötetek számára. A könyvmentők mindössze néhány száz forintért kínálják az olvasók számára az új élményt rejtő köteteket, amelyek valamennyi műfajban és témában fellelhetőek a hangulatos helyen. Brunner Mariannától megtudtuk, hogy általában vagy felajánlások útján kerülnek a szekérre, vagy a könyvmentők jelképes összegért megvásárolják, például egy hagyaték darabjait.

Öt éve sorakoznak a kötetek a szekéren

Forrás: Könyvmentők - Alba



– Karácsonykor először lehetett nálunk ajándékutalványt vásárolni, különböző nyereményjátékokat csinálunk, ezekkel is próbáljuk olvasásra ösztönözni az embereket – mondta Brunner Marianna az újdonságokkal kapcsolatban. A könyvmentők tapasztalata szerint nem sokkal többen olvasnak most, mint egy évvel ezelőtt, ezen is szeretnének változtatni. – Jelenleg szinte minden jellegű és témájú könyvet keresnek az olvasók, de úgy vesszük észre, most az antik kötetek, a szakácskönyvek, a gyermekkönyvek és a könnyed regények emelkednek ki a sorból – mondta Brunner Marianna.

Az olvasás lehetősége mellett a Könyvszekérnek környezetvédelmi szempontból is fontos szerepe van, hiszen a még használható és sokszor hibátlan, de aktuális gazdája által megunt kötetek nem a szemétbe kerülnek, hanem kapnak egy új esélyt. Brunner Marianna köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik ebben a folyamatban bármilyen módon részt vesznek.