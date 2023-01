Frissen Fejérből 56 perce

Óriásnyulak, smaragd kacsák és egy különleges ara – kisállat kiállítás várja az érdeklődőket Fehérváron

Január első hétvégéjén ezúttal is kisállatok vidám hangja tölti be a Börgöndi úti Volán Sportcsarnokot. A kiállításon túl a hétvégi esemény egyben minősítő verseny is, melynek során a fajtajegyek meglétét is alaposan szemügyre vették a bírák.

Héjj Vivien

Közel hetven tenyésztő mintegy ötszáz kisállata vesz részt az idei kiállításon Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Azt hiszem, inkább mégis egy nyuszit szeretnék. – szólt a nehéz döntés meghozatala után édesapjához egy kislány, aki alaposan elmerült a kis nyuszik világában. – Ezt szeretném. – mutatott a hófehér, rövid fülű nyúlra, melynek szemét fekete szőr keretezte, mintha a reggeli felkelés után tartalmas perceket töltött volna a tükör előtt, kezében egy fekete szemhéjtussal. Hogy a nyúl végül hazament-e a családdal, arról nincsenek információink, azonban az biztos, hogy nem a szóban forgó kis hölgy volt az egyetlen, akit a tapsifülesek egy szempillantás alatt elvarázsoltak. – Nagyon hálás vagyok a V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesületnek, hogy amikor tehetik, január első hétvégéjén megszervezik ezt a fantasztikus kiállítást, ami egyben minősítő verseny is. Már a nyitó percekben is nagyon sokan érkeztek, idén mintegy hetven tenyésztő csaknem ötszáz egyedét láthatják az érdeklődők. Jó látni, hogy ezzel a programmal is egy kicsit közelebb hozhatjuk a természetet a székesfehérváriakhoz. – fogalmazott a program megnyitóján Mészáros Attila alpolgármester. A kiállításon látható kisállatok a fajtájukra jellemző jegyeiket magukon hordozva egyediségükkel emelik ki saját szépségüket. – A minősítés már pénteken lezajlott, a ketreceken kihelyezett bírálólapokon látható, hogy melyik állat milyen sikerrel tenyésztett. Hatvanhat tenyésztőtől vannak itt madarak, nyulak és baromfik, valamint kacsák és óriáspulykák is láthatók a kiállításon. Ez elmúlt évekhez képest igazán szép fajtasereglet gyűlt össze idén. – mondta a szervező egyesület elnöke, Szűcs Antal, akitől azt is megtudtuk, a minősítő verseny során a bírálók az adott fajra vonatkozó fajtaleírás szerint minden egyedet a csőr – vagy éppen az orr – hegyétől a karom – vagy köröm – végéig átnéztek, értékeltek.

Kisállat kiállítás a Volán telepen Fotók: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A kiállításra érkezők találkozhatnak számos nyúl és galamb fajjal, magyar óriásnyúllal, székesfehérvári bukógalambbal, óriáspulykával és küllemében igazán különleges smaragd kacsával is, mely távolabbról nézve feketének tűnhet, ám ahogy a napfény megcsillan tollazatán, csodálatos smaragdzöld színben tündököl. Az érdeklődők szemügyre vehetik továbbá a díszmadarakat és testközelből megismerkedhetnek egy sárgaszárnyú ara papagájjal is. A kiállítás szombaton 18 óráig, vasárnap 8 és 14 óra között várja a kisállatok kedvelőit.

