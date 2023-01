„Sajnos szomorú hírt kell közölnöm.: január 16-tól a tordasi, egyetlen vegyesbolt jellegű élelmiszer bolt bezár, más tulajdonossal fog üzemelni. Mindez még nem lenne gond, de mind a bolt tulajdonosát kérdezve, mind az új bérlővel való beszélgetés után azt tudom mondani, hogy a bolt bizonytalan ideig zárva lesz” – írta a faluban élőket érintő kérdésekkel foglalkozó csoport egyik tagja a közösségi oldalon, majd hozzátette: „Minden esetre készüljön mindenki (idős, beteg, kisgyermekes) hogy a bolt zárva lesz!!!! Ilyenre példa az elmúlt évtizedekben csak egyszer volt.” Jó szokás szerint, akadt, aki mindjárt tudni vélte: nem is vegyesboltként üzemeltetik majd tovább a helyiséget.

Nos, ahogy azt egy hozzászóló a poszt alatt megjegyezte, szerencsére nagyjából minden alapvető élelmiszert és vegyiárut be lehet szerezni a faluban, a hozzászólásban össze is gyűjtötte a boltokat. Ebből a felsorolásból látszik, hogy működik Tordason többek között pékség, hentes, zöldséges és vegyiáru üzlet is. Legfeljebb kicsivel több idő kell a bevásárláshoz. Aztán megjelent a bolt új bérlője is a virtuális térben és mindenkit megnyugtatott: a tisztasági festés és néhány kisebb alakítás után a bolt ismét kinyit és továbbra is vegyesbolt jelleggel üzemel. A nyitást hétfőre ígérte. Ismét visszatért a falu élete a megszokott kerékvágásba, amit Juhász Csaba, polgármester is megerősített a feol.hu-nak.