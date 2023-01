Portálunkon korábban többször is foglalkoztunk a rókák lakott területre való látogatásának kérdésével. Akkor a Fejér Vármegyei Kormányhivataltól megtudtuk, a ravasz négylábúak legtöbbször élelem után kutatva merészkedhetnek az emberek közé, jellemzően télen, a napnyugtától hajnalig tartó időszakban.

Néhány nappal ezelőtt Dunaújváros egyik lakója számolt be a közösségi oldalon arról, hogy a város központjában a parkoló autók között „kirándultak” rókák. Vajon kell-e tartanunk attól, hogy a nemkívánatos látogatók kárt tesznek járműveinkben? Erről kérdeztünk egy autóvillamossági szakembert, aki bár nem zárta ki a kellemetlenségeket, de mindenki megnyugtatására elmondta, nagyon kicsi az esélye a rókák által okozott károkra. Mint mondta, ez akkor fordulhat elő, ha egy-egy járműben valamilyen rágcsáló ideiglenes otthonra lelt. Mivel a rókák egyik fő táplálékát ezek az állatok jelentik, előfordulhat, hogy az autók kábelei között kutatnak utánuk. Ilyenkor megtörténhet, hogy a földről elérhető kábeleket elrágják a vörös vadállatok. A szakember kiemelte, természetesen előfordulhat, hogy a karmok miatt az autó fényezésén egy-egy karcot okoznak a rókák, ahogy azt más, a járműveken szaladgáló állatok is megtehetik. Ez viszont talán a legkisebb probléma, ami a mindennapi mobilitáshoz szükséges eszközöket érheti.