E változás egyik legfontosabb eleme, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának épületei ezentúl az Óbudai Egyetem tulajdonát képezik, továbbá a képzéseiket is az Óbudai Egyetem folytatja a Keleti Károly Gazdasági Kar szervezésében. A résztvevőket megyeszékhelyünk polgármestere, Cser-Palkovics András köszöntötte, aki beszédében elsőként felelevenítette a város és az Óbudai Egyetem együttműködésének kezdetét, majd ismertette az esemény célját.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

– Stratégiai partnerünk az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara, nagy felsőoktatási intézményként azonban az összes többi kar is részese ezen együttműködésnek. Érdekünk, hogy az intézmény egésze fejlődjön, és azt látjuk, hogy ők is hasonlóképp vélekednek erről, így a fehérvári Kar is növekedni és fejlődni fog. A lehetőségek adottak, az, hogy ebbe mennyi tartalmat tudunk belevinni, az nagyrészt Fehérváron és az itteni szakembereken múlik – mondta a városvezető.

A továbbiakban részletezte, hogy elképzeléseik szerint az egyetem és a középiskolák kapcsolata egyre szorosabb lesz. Hangsúlyozta, nem az a baj, ha a fiatalok külföldre mennek világot látni és nyelvet tanulni, hanem az, ha meg sem próbálják őket hazacsábítani a lehetőségekkel.

A polgármester beszédét követően a konkrétumokat – struktúra, tanterv, képzések – az Óbudai Egyetem rektora, Kovács Levente és az Alba Regia Műszaki Kar dékánja, Györök György ismertette.