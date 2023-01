- A Balettbarátok Köre a Székesfehérvári Balett Színház elit klubja, amelynek tagjaihoz közel áll a balett, a kortárs táncművészet és természetesen a fehérvári balett színház, mondhatjuk úgy, hogy átlagon felül érdeklődnek ezek iránt. A klubestek során beszélgetünk a táncról, az életről és arról, hogy a táncnak milyen szerepe van az életben – mondta Egervári Attila, a balett színház igazgatója.

A hétfő esti találkozó Müller Péter Isten bohócai című könyve, illetve a belőle született balettelőadás jegyében telt. A történetet Egervári Attila álmodta színpadra és az Un Ballo című est egyik darabjaként került bemutatásra a Nemzeti Táncszínházban. Március 17-én a székesfehérvári közönség is láthatja a három egyfelvonásos balettet tartalmazó produkciót, amely a Nemzeti Táncszínházzal közösen jött létre. Ebben az említett Müller-regény inspirálta balett mellett a világhírű Jiří Kylián Un Ballo című darabja, illetve a József Attila díjas költő, L. Simon László Idézőjelek című művéből született táncvers lesz látható.

A hétfői klubest folyamán Müller Péter elárulta, korábban is dolgozott már együtt Egervári Attilával egy táncjáték alkalmával, amelyben Egervári is táncolt. – Attila egy rokonlélek, fél szavakból is megértjük egymást, így nagyon boldog voltam, hogy megcsinálta ezt a balettet. Mivel nagyon tehetségesnek tartom, azt mondtam neki, azt csinál, amit akar. Én meg majd megnézem. A balett más műfaj, és Attilának nem az volt a célja, hogy dramatizálja a könyvet, hanem az, hogy álmodjon belőle valamit. Ha pedig az ember álmodik, nem szereti, ha felébresztik – mondta a Cirkuszról Müller Péter, aki egyébként a beszélgetés elején mindjárt meg is fogalmazta, mit gondol a táncról: a legősibb nyelv, amelyben a szellem, a lélek és a test együtt van jelen.