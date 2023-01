Nem volt ez másként e hétvége szombatján sem. Ahogy Bocsi Andrea, a MartonKult igazgatója lapunknak elmondta, igyekeznek idén is úgy szervezni az eseményeket, hogy minden korosztály megtalálja a neki tetszőt. Hangsúlyozta, a Piac + Program az önkormányzat támogatásával és a szervezet szervezésében valósul meg 2023-ban is, és a nem titkolt cél ebben az esztendőben szintén, hogy belakják a város legszebb terét, hogy a felnövekvő generáció néhány év múlva azt mondhassa: „Miénk a tér!”

Berecz András ismert népdalénekes, mesemondó, népmesegyűjtő érkezett a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központba.

Fotós: Kortyis Dávid

– A tematikus délelőttöknek már 2022-ben is nagy sikere volt, így nem volt kérdés a folytatás sem – folytatta Bocsi Andrea, aki hangsúlyozta, hogy nagy öröm számukra, hogy a decemberi bezárást követően ismét kinyithatott a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (BBKK) pénteken, ráadásul nem is akármilyen rendezvénnyel – A Magyar Kultúra Napja apropójából Berecz András, Kossuth-díjas előadóművész, ismert népdalénekes, mesemondó, népmesegyűjtő érkezett ide a BBKK-ba. „Félbevágott pipafüst" című műsorával szórakoztatta a telt házas közönséget. Azt hiszen bátran kijelenthetem, hogy sokunknak izomláza van a sok-sok nevetéstől! – mondta mosolyogva a kulturális igazgató, aki egy kisebb fajta idegenvezetést is tartott a szombat délelőtt futó programokból:

– A BBKK díszterme délelőttre egyfajta játszóházzá avanzsált. Ugrálóvár, játszószőnyeg és arcfestés várt a családokra és utódaikra. A tegnapi nagy sikerű rendezvény után kora reggel kipakoltuk a székeket és elkezdődhetett a munka, hogy 9 órára minden készen álljon! Nagyon boldogok vagyunk, hogy a Piac + Program sikeres és hogy a martonvásáriak részére a városban utazási költségek és időráfordítás nélkül változatos, szórakoztató eseményeket tudunk kínálni. Jövő héten délelőtt ismét várunk mindenkit egy kis piacozásra és muffin workshopra. Érdemes lesz kilátogatni! – zárta gondolatait az igazgatónő.

A játszószőnyeg elmaradhatatlan kelléke a Piac + Programnak.

Fotós: KZ

Búcsúzásképp még kortyoltunk a kínált forró teából és megfigyeltük Czigányik Mónika művészt alkotás közben. A művésznőtől megtudtuk, hogy az egyik legizgalmasabb dolog a gyerekek számára az arcfestés. Várva-várják, hogy a kiszemelt figura bőrébe bújhassanak és örömmel mutassák meg szüleiknek, barátaiknak, hogy Ők is mesehősökké változtak. Szombat délelőtt az egyik legnépszerűbb a Batman és a pillangó volt, de a Pókember sem maradhatott ki a sorból.

– Nagy öröm számomra mosolygós gyermekarcokat láthatok, amikor belenéznek a tükörbe és meglátják, mit varázsoltam belőlük néhány perc alatt. Izgalommal vetik alá magukat az arcfestésnek még a legkisebbek is, sőt már volt olyan példa hogy egy-egy szülő is Marvel szuperhősnek állt. Kizárólag antiallérgén, bőrbarát és minőségi vízbázisú festékekkel dolgozunk – nyilatkozta.