Amint arról beszámoltunk, december 15-én elütöttek egy 15 éves lányt Fehérváron. Az ismeretlen nőt, aki azonnal a lány segítségére sietett, a család szerette volna megtalálni. A feol segítségével ez sikerült!

- Én csak a csattanást hallottam, mert már az egyik panelháznál jártam, ami eltakarta a balesetet. Azonnal megfordultam, hogy megnézzem, mi történhetett, mert egyből valami rosszat sejtettem - mondta a feolnak Andrea, aki cikkünk nyomán jelentkezett szerkesztőségünkben, miután magára ismert: amint megírtuk, a lány családja a világháló segítségével próbálta megtalálni azt az ismeretlen nőt, aki segített a lánynak.

- Ahogy mentem vissza, láttam, hogy valaki az úttesten fekszik. Sajnos többen simán elmentek mellette, mintha mi sem történt volna. Lehajoltam a lányhoz, akinek ekkor vérzett az orra, s nem tudott kommunikálni, így felemeltem - emlékezett vissza a balesetre Andrea. Ekkorra már a közeli iskolából is többen kijöttek, s így derült ki, hogy a lány amúgy ott tanul.

Mint a segítő hölgytől megtudtuk, valóban sokkot kaphatott a sofőr, aki egyébként szintén nő volt, s aki végül maga hívta ki a mentőket, tehát próbált ő is segíteni, miután már "magához tért". Szerencsére a lány komolyabb sérülés nélkül megúszta az esetet.

- Nem ez az első, hogy odamegyek egy utcán fekvő emberhez. Volt, hogy részeg emberhez hívtam mentőt, de olyan is, hogy csak rosszul lett valaki és azért feküdt el a járdán. Sajnos azt látom, hogy sokan nem törődnek az utcán fekvő emberrel, pedig senki nem tudhatja, mi a baja az illetőnek, nem kell egyből arra gondolni, hogy "csak részeg". Lehet rosszul a cukorbetegsége miatt vagy éppen egy epilepsziás roham miatt is - mondta Andrea, aki örül, hogy tudott segíteni a lánynak. Telefonszámát megadtuk a családnak, akik ezúton is köszönik neki, hogy gondolkodás nélkül odarohant segíteni.

