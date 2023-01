Mint megtudtuk, 2004 óta működik az alapítvány, így az 1 százalékokból is mindig jön össze annyi pénz, hogy a karácsonyi ajándékok körét is ki tudják bővíteni a szülők által összegyűjtött pénzzel. Az intézményvezető azt mondta: -A szülői szervezetet mindig lehet mozgatni nálunk. Most éppen támogatói bálra készülünk, hogy a legyen belőle bevétel, amit ez egyik régebbi, tönkrement udvari játék felújítására szeretnénk költeni. Mindig arra törekszünk, hogy egy picit lássák a szülők, hogy közösségben lenni nagyon jó dolog. Ha létre tudunk hozni egy közösséget, akkor az már építi önmagát is, hiszen az első közösségi színtér az óvodai közösség és ez egy igen nagy felelősség. Nem vagyunk szegények, de fejlődni van hova, ezért kell mindig utakat keresni.

Az átadáson jelen volt Törő Gábor országgyűlési képviselő is, aki csak annyit kért a gyermekektől, hogy használják sokat, de balesetmentesen a játékokat. A felnőttektől, vagyis az alapítvány képviselőitől, az óvoda vezetésétől és Temesvári Krisztián polgármestertől pedig azt kérte, hogy pályázzanak továbbra is az elérhető forrásokra a fejlődés érdekében.

Mint megtudtuk, a jelenleg macis és madárszállós hetet tartó óvoda vezetése, az alapítvánnyal, illetve az önkormányzattal karöltve tervez is további fejlesztéseket. Most éppen egy olyan pályázatban reménykednek, melynek köszönhetően a konyhán egy a tanulási környezetet tudnak létrehozni, ahol kis konyhabútort, illetve a feldolgozáshoz szükséges eszközöket lehetne tenni. De tervben van a bővítés is, pontosabban egy negyedik csoport, a bölcsőde létrehozása is. A tetőszerkezetet is meg akarják újítani és nagy reményeket fűznek egy energetikai pályázathoz is, melynek köszönhetően napelemek kerülhetnek az épület tetejére.

Az ovisok serege természetesen mit sem törődött az átadás hivatalos részével és a kellemetlen, borongós, hideg idővel, így amit megkapták az engedélyt, azonnal birtokba vették valamennyi játékot az udvaron, így szállt a hinta, ostrom alá került a vár és botlott a láb a kötelek között.