Talán még sosem drágult ennyire a jogosítvány, mint az elmúlt néhány évben. Mára már általánosnak mondható, hogy egy óra vezetés 9 és 12 ezer forint között ingadozik az autósiskoláknál. Egy fiatal lány internetes posztján felbuzdulva, melyben segítséget kért, hogy mekkora költségre számíthat, ha elkezd egy vezetői tanfolyamot, utánajártunk, hogy Székesfehérvár autósiskoláiban milyen árak mozognak. De még mielőtt nekikezdenénk, néhány hozzászóló elmesélte személyes tapasztalatát, melyben leírták, hogy azok, akik az elmúlt 1-2 évben tanultak vezetni 400 és 600 ezer forint között fizettek a jogosítványukért.

Többségük a kötelező, jogszabály szerinti 30 vezetési órán felül még vett pár pluszórát, mert nem volt meg a forgalmi vizsgához szükséges levezett kilométerszám, de olyan is akadt, akinek csak a második forgalmi vizsgát sikerült teljesítenie. Ez utóbbi pedig nem csak plusz vezetési költségeket von maga után, hanem a forgalmi vizsga újbóli befizetését is. A leírt tapasztalatok szerint, azok akik mindenből elsőre átmentek a néhány plusz vezetési órával együtt 400 és 500 ezer forint között fizettek a jogosítványért. Ellenben azokkal, akiknek nem sikerült elsőre a KRESZ vagy a forgalmi, ezek a költségek felkúsztak egészen 600 ezer forintig is akár.

Ami a fehérvári autósiskolákat illeti többségük 9-10 ezer forintért vállal egy gyakorlati oktatást. Az elméleti KRESZ-t viszont elég különböző árakon tanítják. Valahol 55 ezer, míg máshol 60 vagy 75 ezer forint. A vizsgadíjak pedig nagyrészt szintén megegyeznek az egyes autósiskoláknál. Így valóban igaz, hogy akinek elsőre sikerül minden vizsga és nem vesz plusz órát az 400 ezer forint körüli összeget fog fizetni a jogosítványáért. A fővárosban és az ahhoz közelebbi városokban ezek az árak valószínűleg még drágábbak.