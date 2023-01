Olyan lehetőség ez tehát, ahol az anyukák bármiről beszélhetnek, kérdezhetnek, ami foglalkoztatja őket, ami akár elakadást okozott az életükben. Renáta maga is kisgyermekével érkezett a könyvtár eldugott kis babaszobájába, ahol most először találkozhattak.

- A védőnőm biztatott arra, hogy szervezzek ilyen programot, mert úgy látta, az anyukák gyakran maradnak egyedül, elszigetelődnek a világtól. Éppen ezért itt nálunk a hangsúly nem a babákon, hanem az anyukákon van. Amikor meg tudjuk oldani, tartunk baba nélküli találkozókat is, de gyakrabban a kicsikkel együtt találkozunk – meséli a baba-mama klub vezetője.

A Széna Egyesület alelnökeként tevékenykedik Renáta, így egyértelmű volt számára, hogy ezt a programot a szervezet berkein belül valósítja meg. 2022 szeptembere óta pedig már javában tartanak is a foglalkozások.

- Többféle témakörben szoktunk beszélgetni. Az egyszülős programokon szóba kerül például az, hogyan tudnak napirendet kialakítani vagy hogyan lehet a munkából kieső anyai létet megélni. De általánosságban arról is beszélgetünk, hogyan lehet az édesapákat beemelni a napi teendőkbe, hogyan tudnak segíteni. Hiszen amikor baba érkezik a családba, minden korábbi rendszer felborul. Ha például addig együtt vitték a háztartást, ám anya a kicsivel otthon marad, akkor apa hajlamosabbá válhat arra – nem szándékosan -, hogy kiszáll a háztartás vezetéséből, merthogy anya úgyis otthon van. Beszélünk arról, hogyan kérjenek a párjuktól, ugyanakkor vegyék figyelembe az ő igényeit is. Beszélünk a testvérféltékenyégről, a több éve otthon lévő anyukák nehézségeiről, arról, hogyan lehet megelőzni a kiégést. De párkapcsolati problémákról, konfliktusokról is beszélgetünk, arról, hogyan oldjunk meg ilyen helyzeteket, főleg akkor, ha ott a gyerek is.

Gyakorlatilag ’brainstormingolnak’ tehát az anyukák, egymás tapasztalatait hallgatják meg, a mentálhigiénés szakember ezt egészíti ki saját meglátásaival. Foglalkozásokat kéthetente tartanak, érdemes figyelni a Széna Egyesület honlapján az időpontokat. STR

Képalá: Keresztesi-Dávid Renáta mentálhigiénés szakember tartja a foglalkozásokat. Szerdán kis csoportos program volt, melyre Mogyorósi-Kövér Henrietta és Biró-Bot Krisztina hozta el gyermekét