Január elejétől egészen május 22-ig idén is rendelkezhetnek adójuk 1+1 százalékáról függetlenül a személyi jövedelemadó bevallásától. Az adó 1 százalékát felajánlhatják egy, a kedvezményezettek listáján szereplő civil szervezetnek, további 1 százalékot pedig egy technikai számos vallási közösségnek, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami jelenleg a Nemzeti Tehetség Programot jelenti.

A kijelölt határidőig több módon is benyújtható a rendelkezés, akár a személyi jövedelemadó-bevallásával egyidejűleg, akár attól függetlenül. A legegyszerűbb megoldást talán ebben az esetben is az elektromos úton való benyújtás jelenti. Ezt meg lehet tenni az e-SZJA webes felületén a szükséges adatok kitöltésével, az Általános Nyomtatványkitöltőben, a bevallással együtt, az EGYSZA lap kitöltésével, vagy külön, a 22EGYSZA kitöltésével.

Természetesen azonban továbbra is rendelkezni lehet papír alapon is személyesen, postán keresztül, vagy meghatalmazott által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain. Utóbbi esetben fontos, hogy a szükséges dokumentumok mellett a meghatalmazás is csatolva legyen. Ebben az esetben is több lehetőség áll a felajánlók rendelkezésére. Megtehetik az adóbevallással egyidejűleg az EGYSZA lap kitöltésével, az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozattal, a 22EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton. Több munkáltató is vállalja a nyilatkozatok begyűjtését, amire idén május 10-ig van lehetőség. A leragasztott borítékban történő leadás ebben az esetben is kifejezetten fontos, sőt a leragasztás helyén a felajánló aláírásának is szerepelnie kell.

A technikai számmal rendelkező vallási közösségek, vagy a kiemelt költségvetési előirányzat számára tett felajánlásokat a NAV mindaddig érvényesnek tekinti, míg a rendelkező azt vissza nem vonja, vagy új nyilatkozatot nem tesz. A civil szervezeteknek nyújtott felajánlást viszont továbbra is évenként meg kell ismételni.

A személyi jövedelemadóról rendelkezők dönthetnek úgy, hogy a kedvezményezett szervezet megkapja nevét és elérhetőségét, ez azonban nem kötelező, ennek hiányában sem válik érvénytelenné a felajánlás.