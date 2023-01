Éppen ezért a Városgondnokság szerdán éjszakától ideiglenesen lezárta a parkolót, ma reggel pedig megkezdték a felgyülemlett csapadék kiszivattyúzását, amit a csapadékcsatornákon át vezetnek el. Megkerestük a Városgondnokság vezetőjét, Bozai Istvánt, hogy mondja el, várhatóan mikor végeznek a szivattyúzással. – Reggel óta folyamatosan zajlik a szivattyúzást, de azt nehéz megmondani, hogy meddig fog tartani. Habár az egész területet lezártuk és táblák jelzik, hogy tilos a behajtás, azoknak az autóknak, amik a lezáráskor bent parkoltak szabadon hagytunk egy sávot, hogy kihajthassanak velük a tulajdonosaik – fejtette ki.

A hirtelen lezúdult nagy mennyiségű esővíz többek között azért maradt meg ennyire a parkolóban, mert a talaj szinte egyáltalán nem szívta fel a felesleges vizet, elvezetési rendszer, ahol elfolyhatott volna pedig nincs kiépítve. Ennek oka, hogy a tulajdonos, akié egyben az Alba Pláza is építkezni szeretne a területen, de amíg ezt nem teszi ideiglenesen átadta a városnak. Az önkormányzat pedig úgy döntött, hogy ingyenes parkolóként hasznosítja addig, amíg nem kezdődik meg az építkezés. Ennek tudatában érdeklődtünk, hogy mi történik abban az esetben, ha az egyik autó megkárosul, akár a befolyt víz, akár a parkoló nem megfelelő állapota miatt. Bozai István elmondta, hogy az önkormányzaté a felelősség, hiszen jelenleg ők a terület üzembentartói, de a lezárás is épp a károk elkerülése miatt volt szükséges, illetve alapvetően is táblákkal hívják fel az ott parkolók figyelmét az óvatosságra. Ezen felül pedig a Városgondnokság már többször feltöltötte a területet, hogy kiegyenlítettebb legyen a talaj.

Hasonló a helyzet a vasútállomásnál lévő parkolónál is, annyi különbséggel, hogy esetükben a MÁV a tulajdonos és ő adta át az üzembentartás jogát az önkormányzatnak. Itt azonban jobb a helyzet, eddig nem volt szükség külső beavatkozásra a lehullott csapadék miatt. E kapcsán megtudtuk, hogy azon a területen intermodális központ létesítése van tervben és addig üzemelhet parkolóként, amíg el nem kezdődnek meg a munkálatok.