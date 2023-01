Idén tavasszal már ültethetik is az első sorfát azok a települések, amelyek az Agrárminisztérium Településfásítási Programjának 2023-as projektjére regisztrálnak. A programban a 10 ezer lélekszámnál kisebb települések vehetnek részt – melyből Fejér vármegyében is van bőven. Az előző két ütemben, országos szinten több mint 1350 településen 36 ezer fát ültettek el. Idén 10 ezer fát osztanak szét a települések között, s ezzel az ország legnagyobb belterületi fásítási programjának számít a kezdeményezés. A regisztrációs időszak azonban hamarosan lezárul: január 20-ig igényelhetik a fákat a települések. A tavaszi és az őszi ültetés során is konténeres vagy földlabdás amerikai hárs, ezüst hárs, fehér eper, gömb szilvafa, hegyi juhar, keskenylevelű kőris, kislevelű hárs, korai juhar, közönséges nyír, magas kőris, nagylevelű hárs, platán és puszta szil kérhető. A fásítási program a kormányzati célokat követi, ugyanis Magyarország célja, hogy 2030-ra 27 százalékra nőjön Magyarország fával borított területeinek aránya.

A regisztráció zárásával január 23-án indul és január 31-ig tart az online igénylés időszaka: ekkor dől el, hogy tavasszal hol ültetik el a 2 ezer, ősszel pedig a 8 ezer igényelhető fát. Szőke-Wittich Réka, az Országfásítás Program programkoordinátora a feol.hu-nak elmondta: 2021 őszén és 2022 tavaszán közel 900 település vett részt a Településfásítási Program második ütemében, melynek során összesen 24 ezer sorfát ültettek el. Ekkor Fejér vármegyében összesen 32, tízezer főnél kisebb lélekszámú település igényelt fákat, 19 település az őszi ültetési szezonban, további 13 település pedig tavasszal ültetett.

- A tavalyi évben sikerült beépíteni az első ütem tapasztalatait, mind kiszolgálói, mind pedig igénylői oldalról, ennek köszönhetően a Településfásítási Program eredményes évet zárt. Ezt támasztja alá, hogy nemcsak a települések zöldültek, hanem a kérdéses időszak alatt az erdőtelepítési pályázatok nagyságrendje is ugrásszerűen megnőtt, mintegy 42 ezer hektár új erdő telepítésére pályáztak a magyar gazdák. Az idei évben még csak a regisztrációnál járunk, de már most látszik, hogy továbbra is óriási az igény a települések zöldítésére – fogalmazott a programkoordinátor.