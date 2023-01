Nem csak felújítják, de új játszótérrel is bővítik a Sóstó Természetvédelmi Területét. Már decemberben visszakerülhetett a helyére a sokak által hiányolt – és mások által kicsikét talán rettegett – pók és hálója, de az információink szerint egy új fa játszótér is készülőben van. Van a területen egy új, kisebb les is, amely más perspektívából mutatja meg a tó területét és annak élővilágát. Továbbá az úgynevezett Gáspár Attila-rétre kikerült egy tábla a rét névadójáról. Ez az információs tábla emlékezik meg arról, hogy Gáspár Attila ki is volt és miért játszott fontos szerepet a Sóstó életében: „A Sóstó tulajdonképpen Attilának köszönheti a felfedezését, ő kezdeményezte a védetté nyilvánítás megindítását is. A 90-es évek elején több tonnányi hulladékot szedett össze itt a város iskolásaival, így tisztult meg hosszú évek és sok dolgos kéz munkájával a védett státuszt elnyert terület. Ő lett a Sóstó első igazi természetvédelmi őre, a Zöld-tanyán minden évben megrendezett hagyományőrző programok (Árpád nap, Koppány nap, Csaba nap, Attila nap) megálmodója.” – áll a róla szóló megemlékezésben, ahogy az is: „Jellegzetes, hosszú lépteinek nyomát ma is őrzik a Sóstó ösvényei”.