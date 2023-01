Sáfrán András hozzáfűzte: -Nálunk itthon, vagyis a Móri borvidéken tudjuk, hogy a fehérbor igazán a haza szülötte, annak ellenére, hogy szeretjük a rozé és a vörös borokat is. El kell, hogy mondjam, hogy ezen a mustrán a megkóstolt 26 fehér borok 80 százaléka olyan minőségű volt, hogy azokat bármikor, bárhol ki lehet tenni az asztalra. A maradék 20 százalék esetében sokat számít az ízlés, vagyis, hogy például mit és hogyan szeretek, illetve, hogy mit képzelek el avval a fajtával kapcsolatban. A borok összegészében jók voltak és bár nem tudom megmondani számszakilag, hogy hány éve találkozunk itt év elején, de a kezdettől fogva szépen látszik a fejlődés, az előrehaladás és ezt kellene megtartani. Fontos megjegyezni, hogy ez csak akkor fog működni, hogyha tényleg őszinték vagyunk egymáshoz, mert erre mindig szükség van.

Az Irsai Olivér fajta a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt kapott a szakmai összejövetelen. Szabadkai Ákos úgy fogalmazott a technikai szünetben: -Érdemes néha elmenni a boltba és venni egy-egy fajtából olcsóbb, illetve drágább árfekvésű borokat és megpróbálni összehasonlítani őket. Ez az Irsaira különösen igaz, mert nehéz ebből a fajtából jó bort készíteni. A piacon az olcsótól a drágáig mindent megtalálni, de a teljes palettáról elmondható, hogy 5-6 palackból egy olyan van, amire azt mondom, bármikor meginnám. Az összes többi olyan, hogy az egyik illatot tud, de nincsen semmilyen zamata, a másiknak van zamata, de elmarad a várt illat.

Arra a kérdésre, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy minél jobb Irsait kapjunk azt felelte a Szabadkai Pincészet társtulajdonosa: -Nagyon fontos az Illatos, könnyed fajtáknál a szüreti időpont és a technológia és feszes rend legyen fejben is és a technológiában is. Elengedhetetlen az irányított erjesztés, a fajélesztő, illetve tápsó használata és persze a reduktív borkezelés, tárolás. Egy érett szőlőből készült, nagyobb testű, magasabb alkoholtartalmú fajta esetében, mint például egy Rajnai Rizling, vagy Chardonnay esetében is oda kell figyelni az eljárásra, de ha ott kicsit nem robbanó az illat, akkor sem probléma. A Királyleányka, a Cserszegi fűszeres és az Irsai Olivér esetében elvárt dolog az, hogy amint kitöltik a palackot szinte azonnal robbanjon az illata. Más fajták esetében ez az intenzív illatélmény nem kötelező, ott elég, ha fajtajelleges.



A borokban fellelhető maradék cukorral kapcsolatban azt mondta Szabadkai, hogy annak léte, illetve mennyisége elsősorban ízlés dolga. Aki kedveli az édesebbet, az készíthet olyat is és azok a pincék, akik szeretnék kiszolgálni a piac minden rezdülését, annál kötelező, hogy legyen valamilyen magasabb cukortartalmú bor, mert van erre vásárlói igény.

Tavaly az iskola miatt nem tudott jelen lenni a fehérvárcsurgói eseményen Wittner Réka, a Széchenyi István Egyetem építészmérnök hallgatója. A jelenleg regnáló Móri borkirálynőtől azt kérdeztük, mi a véleménye a bormustráról, illetve a Csurgón készült borokról? A koronás fő elmondta: -Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert már most rengeteget tanultam. Ami a legjobban tetszik, hogy új fajtákat is kóstolhattam, ami számomra egy nagy előrelépés. A véleményeket is mindig jó meghallgatni, mert abból is sokat tanulok, illetve saját vélemény is ki tud alakulni. Az eddig kóstolt borok nagyon finomak voltak, annak ellenére, hogy volt egy-két olyan, ami kicsit távolabb áll az én ízvilágomtól. Eleinte inkább az édes borokat kedveltem, de nyilván mióta benne vagyok ebben a körben, sokat tanultam és fejlődtem, így most már a száraz a borokat is megkedveltem. Itt, ma este az Irsait kedveltem meg nagyon, mert ez egy tökéletes bor, amit bármikor meg lehetne inni. A rozékat is nagyon szeretem és bár a Móri borvidéken annyira nem jellemző a kék szőlő, illetve az abból készült rozé és vörösbor, de jó, hogy próbálkoznak és igyekeznek vele szintet lépni, függetlenül attól, hogy itt más adottságok vannak, mint mondjuk a Villányi borvidéken.

Megkérdeztük, mi volt a benyomása az esetlegesen kevésbé kedves borokról? Wittner Réka így felelt: -Szerintem mindenki jó felé halad, és ezért van az, hogy csak jó borokat tudunk kóstolni. Ami esetleg nem volt annyira kiemelkedő, azokon is lehet segíteni. Ezért is jók ezek a bormustrák, mert meg lehet beszélni a hibákat és ebből sok ember tud tanulni. Akár az egyik borász a másiktól és persze ez egy közösségépítő program is, ahol meg tudjuk beszélni, amit kell. Vannak szakértők, akiknek komoly véleményük van, de azért egy átlagember véleménye is számít.

Az estét nyolc helyben készült vörös és egy hosszú, vidám beszélgetés zárta a Kaszap Központban.