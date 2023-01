Mint kiderült Székesfehérvár Szedreskert lakónegyedében egy ott élő osztott meg néhány fényképet, miszerint a lakótelep egy részénél nem volt közvilágítás hétfő este. Bejegyzésében érdeklődött, hogy tudnak-e valamit a közvilágítás hiányáról a környékbeliek. A hozzászólások között csak találgatások akadtak, de voltak olyanok is, akik segíteni szerettek volna és közzétettek néhány applikációt, illetve online portált, ahol be lehet jelenteni az ehhez hasonló észrevételeket. A bejegyzést író azonban ezt rossz néven vette és felháborodva elküldte melegebb éghajlatra a segíteni szándékozó kommentelőt.

Fotós: Horváth-Buthy Lilla / FMH

„Nem fogok semmilyen appot letöltögetni, már ne is haragudjon... Másnak biztosan van ilyen, engem meg nem zavar a sötét utca a lakásból... Csupán furcsa, hogy most csak 2 db 4 emeletes sornál történt ez, múltkor meg az egész kazánház és a játszótér közötti területen, azt kb 3 hétig "nézegettük", mire csináltak valamit, pedig laknak is a városfejlesztéstől is jó páran” - írta.

Később a városgondnokság is megosztotta a hozzászólások között a hibabejelentő oldalukat, de hasonló reakciót kapott, mint a fent említett.

Időközben megkerestük az illetékes áramszolgáltatót, az E.ON-t, akik elmondták, hogy kedd délben érkezett hozzájuk bejelentés arról, hogy a Szedreskerti lakónegyed belső parkolójában több lámpa nem világít.

Este sajnos még sok helyen volt sötét a Szedreskerten. Épp fotónk elkészültekor sötétedett el pár olyan köztéri lámpaoszlop is, ami addig világított.

Fotós: Horváth-Buthy Lilla / FMH

- Munkatársaink délután a helyszínen ellenőrzik, hogy mi okozhatta egyszerre több lámpa esetében is a problémát, és még ma igyekeznek megjavítani a hibás szakaszt – nyilatkozták.

A legfrissebb értesüléseink szerint a nem működő lámpák nagy részét már javították, amit még nem sikerült, azt egy-két napon belül megoldják.