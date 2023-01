Az előző fejlesztési időszakban a két település részből álló község Balinka részén zajlott a fejlesztések 90 százaléka. Akkoriban olyan beruházások segítették élhetővé tenni a bakonyi települést, mint például a polgármesteri hivatal rendbetétele, a buszvárók, Illetve a buszöblök elkészítése, felújítása, a parkoló építése, a két gyalogátkelőhely kialakítása és akkor készült a Bakony kapunál is a járda, ami a Varjú várhoz vezet. Korábban csak az út szélén lehetett a buszmegállóhoz eljutni. Ma már ott a járda, sőt, ezen projekt keretében új híd is épült a Gaja felett. Ehhez hozzátartozik, hogy szintén csak Balinkán négy belterületi út burkolata is fel lett újítva.

Persze voltak szinte párhuzamosan, egy-egy év eltolódással elkészített fejlesztések is, mint a kultúrházak korszerűsítése, vagy akár a temetők felújítása.

Ez alkalommal Mecsér településrészen a sor. A most induló fejlesztési ciklus kezdetén Mecsér fejlődhet egy kicsit intenzívebben. Erről Wéninger Lászlóval beszélgettünk. A polgármester elmondta: -Karácsony idején jött a hír, hogy nyertünk 267 millió forintot a Dorschner utca felújítására, illetve az út mellett futó, felszíni vízelvezető rendszer kialakítására, javítására. Ez igazából Mecsértelep fő utcája, hiszen erről nyílnak a mellékutcák jobbra is, balra is.

A polgármester, (J1) elképzelése szerint igyekeznek mindent elkövetni, hogy a keskeny utat kísérő járdákra ne tudjanak ráparkolni az autósok.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Összesen 714 méter hosszú a felújításra váró útszakasz. Felfelé menet a baloldalon, tehát a páratlan számú házak előtt lesz majd az új, felszíni vizeket gyűjtő, illetve elvezető árok, méghozzá úgy, hogy csöveket fektetnek le, vízösszefolyókat építenek be, majd lefedik a területet, és ha elkészül, onnantól a fedett árok teteje egyben járdaként is funkciónál. Ezzel kapcsolatban azt mondta a település vezetője: -Több mint 30 éves igénye az itt lakóknak, hogy biztonságosan lehessen gyalog is közlekedi ebben az utcában, vagyis ne az egyébként is szűk úttesten kelljen gyalogosan közlekedni

A beruházás végén természetesen az útpályát, illetve annak burkolatát is felújítják, sőt ahol erre hely és lehetőség van, ki is szélesítik, ugyanis most több helyen félre kell húzódni egyik autónak, hogy a vele szemben érkező elférjen.

A karácsonyi ajándéknak is felfogható hír tehát megérkezett, az előzetes terveket elfogadták, ám most indul csak a komoly munka, hiszen kiviteli terveket kell készíteni, majd jön az engedélyeztetési, majd a közbeszerzési eljárás és még sorolhatnánk. Ugyanakkor a település vezetése abban bízik, hogy még idén megtörténhet az első kapavágás.