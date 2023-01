Megjött a válasz! 1 órája

Kötbér csak annak jár, aki írásban bejelenti a hibát

Ahogy arról a minap írtunk, a január 22-i hétvégén Székesfehérvár több pontján sem voltak elérhetők a Vodafone szolgáltatásai, amit felénk is többen jeleztek. A helyzet több kérdést is felvet, amelyekre első cikkünk megjelenéséig a szolgálatótól nem érkezett válasz, ám most itt van a cég magyarázata.

BB BB

Illusztráció! Forrás: Pexels

„A problémát váratlan áramkimaradás okozta, így arra nem lehetett sem előzetesen felkészülni, sem az ügyfeleket előzetesen tájékoztatni. Olyan esetekben, amikor előre tervezett a leállás (pl. karbantartás), az ügyfeleket természetesen előzetesen e-mailben és a közösségi média felületeken is tájékoztatjuk” – írta a Vodafone arra a kérdésünkre, mi okozta a hibát, illetve, hogy hosszabb szolgáltatáskiesés esetén kell-e az érintett ügyfeleket értesíteniük? A szolgáltatás mintegy két napos kimaradása kapcsán jogos kérdés az is, hogy milyen esetekben és hogyan lehet kártérítést igényelni? Erre a Vodafone hozzánk eljuttatott válasza így hangzik: „A szolgáltatók működéssel kapcsolatos kötelezettségeit az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák.” Fellapoztuk hát az egyébként 122 oldalas dokumentumot, amelyből kiderült, hogy a szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettségének abban az esetben tesz eleget, ha az előfizető a kötbérigényét a szolgáltató felé írásban bejelenti. A bejelentést követően a szolgáltatónak van egy meghatározott határidő a javítás elvégzésére és kártérítést csak akkor fizetnek, ha a javítás a szolgáltató hibájából nem valósul meg és csakis az eredménytelen javítástól a hiba elhárításáig terjedő időszakra. A szerződési feltételekben meg lehet nézni a számítás módját is, ami egy nem túl egyszerű matematikai képlet. Végül levelükben hozzátették: „A Vodafone Magyarország mindent megtesz a magas minőségű, stabil szolgáltatások biztosítása és az esetleges hibák minél gyorsabb elhárítása érdekében. Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségek miatt az ügyfelek elnézését kérjük.” A kétnapos szolgáltatás kimaradásról, a közösségi oldalon közzétett bejegyzés alatt egyébként többen is elmesélték a szolgáltatónál megjárt saját kálváriájukat.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!