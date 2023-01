- Ha eső helyett hó esne, biztosan nem állnánk itt, mert befújta volna a zámolyi utat a hó – jegyezte meg az ünnepség előtt Bakonyi István, irodalomtörténész, a Csoóri Sándor Társaság elnöke, aki minden évben részt vesz az ünnepségen. - Ám, aki januárban születik, annak ilyen időben kell ünnepelni a születésnapját – tette hozzá a költő egyik megjelent unokahúga, aki azt is megjegyezte, a családban úgy mesélik, Sándor születésekor akkora volt a hó, hogy a bába a kerítést gond nélkül átmászva jutott be a Kossuth utcai ház udvarába, a zámolyi gyerekek pedig azon a januáron a háztetőkről csúszkáltak.

Csanádi mindig is büszke volt zámolyi gyökereire. „Költészetének egyik ihlető eleme lett a falusi környezet, a természeti táj, szüleinek, rokonainak a megélhetésért folytatott mindennapos kemény küzdelme a földdel, a természet erőivel” – írja 103. születésnapján a Cultura Kulturális Magazin.

A rossz idő sem tántorított el senkit, még a legkisebbeket sem

Fotós: Fehér Gábor / FMH

A zámolyi megemlékezésen idén is Bakonyi István méltatta a költőt, aki – mint minden évben – idén is elmondta: az egy főre jutó Kossuth-díjas költők tekintetében Zámoly vezeti a listát, hiszen Csanádi mellett Csoóri Sándor is itt látta meg a napvilágot. A rossz időre való tekintettel az irodalomtörténész ezúttal csak röviden beszélt, majd a Zámolyi Csanádi Imre Református Általános Iskola diákjai idézték fel a költő életútját és szavaltak többet is a versei közül. Az esemény koszorúzással zárult.

Akit bővebben is érdekel Csanádi Imre költészete, az február 3-án 17 órakor látogasson el a székesfehérvári Szent István Művelődési Házban rendezett irodalmi estre, melyen többek között bemutatják a két évvel ezelőtt Zámolyon tartott Csanádi-Csoóri emlékülés összegzéseként született kötetet.