Még be sem tettük a lábunkat a Fema központjába, máris egy pozitív tábla fogadott bennünket, melyre azt írták: „Már vártunk” Ez az a hangvétel és hozzáállás, amely a 2012. szeptemberében alakult – tehát frissen jubiláló – szervezet életében már kezdetektől alapvetés. Az állatmentő szervezet legszilárdabb pontja Turczer Edina, aki sok csúcson és hullámvölgyön át, ma is vezeti a Femát. Ő és kolléganője, Takács Adrienn, valamint az őket körülvevő nem is olyan kis állatsereglet fogadott bennünket a bejáratnál. Ide csendben érkezni lehetetlen, tehát már idejekorán tudták, hogy jövünk: az üdvözlő csaholások és dörgölőző szimatolások után pedig leülhettünk beszélgetni is. Még decemberben kapott ugyanis egy borítékot a Fema a Mediaworks-től, melyben egy jelentős, 100 ezer forint értékű utalvány lapult. Ők nyerték ugyanis a Kedvenc kedvenceink pályázat Fejér megyei állatmenhely kategóriáját.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

- Sosem gondoltuk volna, hogy mi lehetünk a nyertesek, még úgy sem, hogy a pályázat indulásakor kitettük a közösségi oldalunkra, hogy aki szeretne, szavazzon ránk. És persze csak jöttek és jöttek a pozitív visszaigazolások, majd pedig a telefonhívás arról, hogy nyertünk – meséli Edina és Adrienn. A szervezet azt tervezi, hogy az utalványokból bolhairtó eszközöket vásárolnak, erre ugyanis nagy szükségük van. Majd körbenézünk az udvaron, ahol minden egyes látogatás alkalmával újdonságokat fedezünk fel. A kicsi, de annál aktívabb szervezet ugyanis önerőből, önkéntesek és fantasztikus támogatók segítségével lépésről lépésre haladva tudja fejleszteni önmagát. Most éppen egy újabb karanténterületet tudtak létrehozni, ahová a frissen érkezett mentettek kerülhetnek, amíg ki nem derül, van-e valami komolyabb betegségük vagy egészségeseknek mondhatók. Egy másik épületen pedig egy vadonatúj klímaberendezés fényeskedik.

- Nemrégiben feltettük a kérdést a közösségi oldalunkon, hogy nincs-e véletlenül valaki, aki tudna segíteni nekünk klíma ügyben. Nem sokkal később fel is hívott bennünket egy klímákkal foglalkozó cég és már hozták és szerelték is a vadonatúj készüléket – meséli örömmel Edina, aki több hasonló önzetlen esetről tudna még mesélni. De persze nem lennének itt, ha nem ismernék jól a másik oldalt is:

A legkisebb Fema-tag

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

- December elején adtunk örökbe egy kutyát, majd pedig december 23-án érkezett a telefonhívás, hogy az utcára dobva találtak rá az állatra. Persze beszéltünk az örökbefogadóval, aki annyit tudott mondani, hogy allergiás reakciói lettek, miután magához vette a kutyát és azt hitte, hozzánk már nem viheti vissza – mondják a Femások, hangsúlyozva: örökbefogadáskor mindig alaposan átbeszélik a teendőket és a szerződést is átolvastatják, mert abban feketén-fehéren benne van: harmadik félnek az állat át nem adható, bármilyen kérdés esetén hozzájuk kell fordulni.

Az udvaron több csapat kiskutya cuki kölyökpofija kíváncsiskodik a kerítéseken át sétánk közben. Nem zavarja őket a januári eső, és az emiatt kialakuló pocsolya sem. A vendégnek mindig mindenki örül, még ha korábban rossz tapasztalatai is voltak. Itt ugyanis olyan családias a hangulat. Mindig mindenkihez van egy jó szó, és aki jól viselkedik vagy már megszokta, hogy itt van, szabadon kószálhat az udvaron. Cicák, kutyák vegyesen, jó barátságban heverésznek egymás mellett. Egyeseknek még az a kiváltság is kijut – nem is keveseknek -, hogy a házba, a karácsonyfa közelébe is bejussanak. Saját foteleik és matracaik vannak itt – főleg a nagyon kicsi, nagyon öreg vagy nagyon beteg mentetteknek. Van köztük lebénult, félszemű, vak és süket is, de még ezekben az igazán nyomorult és sötét múltú sorsokban is van egy nagyon lényeges elem: az, hogy itt és most családtagként tekintenek rájuk.

