160 évvel ezelőtt egy olyan szabadalom került a történelemkönyvekbe, ami aztán az évtizedek során rengeteg gyermeknek tette boldogabbá és ezzel együtt sérülésekben is gazdagabbá a kisiskolás éveit. 1863. január 4-én ugyanis szabadalmaztatták a görkorcsolyát. Ez ugyan még a kétsoros változat volt, amivel én személy szerint sosem tudtam közlekedni és tapasztalataim szerint kortársaim körében is sokkal balesetveszélyesebbnek bizonyult, mint modernebb önmaga. Ez a szabadidős tevékenység viszont rengeteg örömet nyújtott nekünk gyerekként, amikor kisebb-nagyobb csapatokba verődve szeltük szülőfalunk utcáit. Versenyeztük, különböző figurákat próbáltunk bemutatni és persze közben volt, hogy hatalmasakat estünk. Ha jobban belegondolok a görkorcsolyázás is olyan, mint az élet: egy darabig simán megy minden, szinte szárnyal az ember, aztán a legkisebb kavics is képes pofára ejteni.