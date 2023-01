Mindig szerettem sütni-főzni, bár utóbbit jobban, mint az előbbit. A süteményekkel való bíbelődéshez soha nem voltam elég türelmes, és technikás sem. Ám amióta a tematikus tévécsatornáknak köszönhetően van mód végignézni a piték, torták, égetett tészták és a többi édesség elkészítésének folyamatát, miközben az apró trükköket és titkos fogásokat is megmutatják a cukrászok, a sütés is vonzóbb lett számomra. Addig nézegettem a különböző műsorokat és a süteménysütő vetélkedőket, mígnem vettem a bátorságot - na meg a szükséges konyhai eszközöket - és magam is kipróbáltam néhány számomra addig ismeretlen technikát. Nem mondom, voltak kevésbé sikeres próbálkozásaim pl. a habzsákkal, vagy a kenőkéssel, de ma már, jelentem, nem okoz egyik sem gondot! Nem csak a jó pap tanul holtig.