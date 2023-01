Nem is hisszük mennyire szerencsések vagyunk. Nap mint nap, elégedetlenkedünk annyi minden miatt. Minden drága lett, a filléresnek számító ételeink is már lassan luxus számba mennek. Vagy nincs üzemanyag vagy van, de drága. Valójában, ha ezek nincsenek, mi akkor is bosszankodunk. Hosszúak a várólisták, nem indítják a kedvenc sorozatunk. Tényleg olyan nagy dolgok ezek? Bosszantóak, az tény, de nem ezek a tragédiák. Az elmúlt napokban a háborús hősökre emlékeztünk. Szerencsénkre ez ma már csak emlék, miközben a szomszédban egy éppen dúló örjöngésben emberek halnak meg, veszítik el egzisztenciájukat. Anyaként nem tudok napok óta másra gondolni, mint hogy hány édesanya várta haza akkor a gyermekét a pokolból, sokszor reménytelenül. És van, ahol most szakadnak az anyai szívek.