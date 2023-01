- A kormány a sportszakmai és stratégiai szempontok alapján több uszoda nyitva tartásának a költségeit is jelentős részben átvállalta országszerte, köztük a mi Csitáry uszodánkét is! Ennek a támogatásnak a második, 2023 első negyedévére szóló része most megérkezik, hiszen hatékony és konstruktív tárgyalásokat tudtunk folytatni Schimdt Ádám sportért felelős államtitkár úrral - írja a polgármester.

Az uszodát így biztosan nyitva tudják tartani a további téli hónapokban is. A mostani 127 millió forint az uszoda rezsiköltségének jelentős részét fedezi, a maradékot pedig az önkormányzat állja majd.

- A kormány a mostani támogatással már összesen fél milliárd forintnyi támogatást adott ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. Köszönöm tehát mind a kormányzatnak, mind Vargha Tamás barátomnak, hogy mindig képviseli városunk érdekeit nem csak az Országgyűlésben, de a kormány előtt is - fejezte ki háláját Cser-Palkovics András.