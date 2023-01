Január minden vasárnapján 10:00 és 12:00 óra között, a legizgalmasabb programokkal várják a családokat. Az állatorvosi bemutatón a csapat szakállatorvosai beszélnek az állatokról és válaszolnak minden érdeklődő kérdésre. A különböző kezeléseket is testközelből figyelhetjük meg. Érdekes eseteket, röntgenfelvételeket is láthatunk és azt is megtudhatjuk, milyen titkokat mutathat meg egy orvosi mikroszkóp.

A csapat gondozói testközelből mutatják be a központban élő kisemlősök és madarak kézzel etetését, de azt is megmutatják milyen trükköket tanítottak meg nekik. Mesélnek a bent élő állatok szokásairól, és lehetőségünk van közelről megnézni a kölyköket, fiókákat is.

Szakmai koordinátor által tartott bemutatója igazán izgalmasnak ígérkezik. Az érdeklődők részt vehetnek madárgyűrűző bemutatón, gyógyult állatok szabadon engedésében, és a természetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre is választ kaphatnak.

A programra felnőtt jegyek 1000 forintért, nyugdíjas, gyermek jegyek 500 forintos áron válthatók. 3 éves kor alatt ingyenes!

További információkat a 06-70-526-2793-as telefonszámon vagy a [email protected] email címen kaphatunk.