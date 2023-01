- Mivel az Új Csóri úti körforgalomban gyakran kialakuló torlódásra szükséges lenne valamilyen megoldást kitalálni, irodánktól egy vizsgálatot rendelt meg a székesfehérvári önkormányzat. A cél annak kiderítése, hogyan lehetne viszonylag kisebb anyagi ráfordítással növelni a szóban forgó körforgalom áteresztőképeségét – mondta lapunknak Polányi Péter, a Közlekedésfejlesztés Kft. ügyvezetője. A mérnökök a vizsgálat során négy változatban dolgozták ki a körforgalom lehetséges kapacitásnövelését.

Forrás: Közlekedésfejlesztés Kft.

A mellékelt rajz a legjobb változatot tartalmazza, amely teljesen ráfér a jelenlegi burkolat-felületre.

- A körforgalom túlterhelésének elsősorban hálózati okai vannak. Túl sok helyi és országos hálózati, nagyhálózati áramlat csatlakozik bele, amit nem szerencsés egy pontra összeereszteni. Ezt a hálózati hibát majd azzal a fejlesztéssel lehet megoldani, amire a korábbi sajtóhírek szerint nagyjából egy évtizeden belül lesz lehetőség. Ez nem más, mint az M200 -as gyorsforgalmi út kiépítése – fogalmazott érdeklődésünkre a szakember. Véleménye szerint mivel túl nagy és túl széles a kör (9 méteres az aszfaltcsík szélessége), emiatt túl nagy sebességgel érkeznek be ide a kamionok, teherautók és ezek közé nagyon sok autós éppen a nagy sebesség miatt nem mer besorolni, „befonódni”. Nem alakul ki szemkontaktus, hosszú távközök maradnak a járművek között, így nem „pörög” eléggé a kör.

Polányi Péterék szerint a megoldást egy olyan kétsávos turbó körforgalom hozhatná meg, ami a mostani helyzethez képest csak a zöld középsziget méretéből venne el egy kisebb részt. Ezen felül úgynevezett „szökőágakat” alakítanának ki azoknak, akik a hozzájuk képest következő első kijárat felé igyekeznek, így nekik nem kellene bemenniük a „nagy körbe”. (Ez kicsit olyan megoldás lenne, mint amivel a Kadocsa út felől az Új Csóri út irányába autózók már most is élhetnek, hiszen ott megmaradt a régi út nyomvonala is.) A nagy méret okozta hátrányból így lehetne előnyt kovácsolni.

Annak érdekében, hogy a megoldás helyességéről még a körforgalom átépítése előtt meggyőződhessenek, készült, illetve készül el a napokban összesen 9x20 percnyi drónfelvétel a forgalomról. Ez a felvétel segít egy mikro-szimulációs szoftver kalibrálásában, ami a beadott forgalmi adatok alapján algoritmust készít, majd „lejátssza” a forgalom lefolyási jelenségét. A modellt addig finomítják, míg ugyanazt az áramlási folyamatot nem mutatja, mint amilyen a valós videófelvétel. Ha ez sikerült, azután már tetszés szerint lehet „vallatni” a szimulációt, azaz rá lehet terhelni szélsőséges igénybevételeket, amit már valósághű áramlási folyamatként lesz képes kimutatni. Tulajdonképpen azt az időszakot keresik, amikor a legextrémebb a körforgalom terhelése. Ha ennek adatait a szoftver „ráterheli” a virtuálisan átépített körforgalomra, s az jön ki, hogy lényegesen gyorsabb lesz az átjutás, akkor már megéri a valódi átépítés.

Az adatokból várhatóan a tavaszra lehet érdemi információkat kinyerni, tehát nagyjából 2 hónap múlva lehet majd érdemben beszélgetni, gondolkodni arról, hogy érdemes-e belevágni a szóban forgó körforgalom átalakításába.