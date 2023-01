Ma már rengeteg szolgáltatást és számlát be lehet fizetni elektronikusan, szinte nincs olyan szolgáltató, aki ne élne ezzel az egyszerű és gyors fizetési módszerrel. Azonban érdemes vigyázni, hogy hova kattintunk. Ez a módszer azon túl, hogy nagyon kényelmes, ha nem vagyunk elég elővigyázatosak, könnyen anyagi és egyéb kárt okozhat, ugyanis nem csak a mi dolgunkat könnyíti meg, hanem az adathalászokét és hekkerekét is. Éppen ezért, amennyiben gyanús, ismeretlen eredetű linket küldenek e-mailben, sms-ben arra célszerű nem rá kattintani. Nemrég kis híján egy olvasónk is pórul járt, aki egy sms-t kapott, melyben az állt, hogy kikapcsolják az áramot, ha nem fizet a megadott linken keresztül. Szerencsére azonban nem dőlt be és nem kattintott linkre, így valószínűleg megúszta, hogy bármilyen adatot kinyerjenek a mobiltelefonjából. Ám vannak ennél sokkal nehezebben felismerhető megtévesztések, amikor valóban úgy tűnik, hogy a szolgáltató szólítja fel ügyfelét a befizetendő számlákra.

Magától értetődő a kérdés, hogy mi történik akkor, ha valaki nem elég elővigyázatos vagy netán nem jártas annyira az online befizetésekben és pórul jár?

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kérésünkre elmondta, hogy ha valakit adathalász módszer segítségével anyagilag megkárosítottak és illetéktelenek hozzájutottak bankszámla adataihoz, haladéktalanul a számlavezető pénzintézetükhöz ajánlott fordulni, illetve tegyenek feljelentést a rendőrségen. Mivel olvasónkat áramszámla befizetésre szólították fel a fent említett sms-ben, ezért megkerestük az E.ON-t is, hogy ilyen esetekben ők, mint, akiknek a szolgáltatásával visszaélnek hogyan járnak el. Amint érkezik válasz, azt közölni fogjuk.