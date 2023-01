Az elmúlt időszakban hullott óriási csapadék egy része nagy tócsatengerként terebélyesedik az árkok mellett Gárdonyban is. A helyi lakosság kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával fogtak munkába szombaton, hogy segítsék eljutni a felgyűlt vizet a Velencei-tóba. Vállalkozók adták az eszközeiket, civilek a két kezük munkáját, s gyakran egymást nem is ismerő csapatok dolgoztak különböző helyszíneken az eredményért. Tóth István polgármester és Erdei Péterné alpolgármester a vasúti átjárónál, Muray Rita a tópart közelében, a Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület tagjai pedig a gárdonyi csónakkikötőnél tisztították az árkokat. De jöttek helyiek gyerekekkel, baráti társaságok, cégek képviselői, sőt, külföldiek is, hogy a jó ügy mellé álljanak. Itt és most mindenki egy célért fogott ásót, lapátot: a Velencei-tóért, amelynek vízszintje az elmúlt héten végre emelkedni kezdett. A csapadékból bőven jutott ugyanis a tóba is, de hétfőn további centiket várnak még bele, köszönhetően annak, hogy pénteken bejelentették: megnyitják a pátkai tározót is a Velencei-tó duzzasztása érdekében.

De itt és most van miért dolgozni, hátha lesz még annyi csapadék ezen a télen, tavasszal, hogy könnyebben folyjon a víz a tóba. Tóth István polgármester elmondta:

- Agárdon a vasúti átjáróban lévő átereszt tisztítjuk ki. Egy kis iszap felhalmozódott ugyanis az ősz és a tél folyamán, hiszen a közeli platánfákról a lehullott falevelek a vasút menti vízgyűjtő árkokban kötöttek ki – mondta el a város vezetője, megköszönve a munkát mindenkinek, önkénteseknek, önkormányzati és vasúti dolgozóknak, vállalkozóknak. Ez utóbbiból is volt jócskán, többek közt Kovács István vállalkozó, aki markolót ajánlott fel, vagy éppen Patyi István, aki rengeteg szerszámot hozott a munkásoknak.