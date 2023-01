Nem újkeletű probléma a Velencei-tó térségében – azon belül is főképp Gárdonyban – a szennyvízcsatorna-hálózat kiöntése. Hasonló problémákkal a legutóbbi nagy esőzések idején is szembesülnie kellett a lakosságnak, amikor a csapadékkal felhígított szennyvíz a felszínre tört. A szolgáltató DRV tájékoztatása szerint a közelmúlt extrém csapadékos időjárása következtében olyan nagy mennyiségű esővíz került a szennyvízcsatorna-hálózatba, hogy az jelentősen felhígította a benne szállított szennyvizet. „A rövid idő alatt sokszorosára emelkedett hidraulikai terhelés következtében a gerinccsatorna-hálózat feltelt, emiatt szennyvízkiöntések fordultak elő” – áll a közleményükben, ahogy az is, hogy éppen ezek miatt a nehézségek miatt is folyamatosan fejlesztették a regionális elvezető rendszer szennyvíz-átemelőit. Ez azt jelenti, hogy nagyobb kapacitásúra cserélték az átemelőkben dolgozó szivattyúkat. Ám úgy tűnik, ez sem volt elegendő akkor, amikor ilyen hirtelen érkező, nagy mennyiségű többletterhelést kellene kezelnie a rendszernek.

Tóth István, Gárdony polgármestere a feol.hu-nak elmondta: régóta ismerős probléma ez a városban, még azóta is, hogy az átemelő fejlesztés megtörtént.

- A mostani esőzések idején is kiöntés volt több helyen, ám a tapasztalat azt mutatja, a térségben döntően a gárdonyi szakaszon jön fel a szennyvíz. A vezeték ugyanis Vereb, Pázmánd irányából érkezik, lefelé a domboldalról, ahol útközben óhatatlanul belefolynak felszíni vizek. A szivattyúk pedig a túlterhelést nem bírják el, pedig kicserélték nagyobb kapacitásúra. A legutóbbi kiöntéskor olyan híg volt a feltörő lé, hogy már szinte szaga sem volt az első etap után.

Extrém csapadék érkezésekor hasonló kiöntésekre bármikor számíthatnak a helyiek – vallotta be közleményében a DRV -, így azt ígérik: a kiöntések területein munkatársaik a szükséges takarításokat, fertőtlenítéseket el fogják végezni. A lakosságtól azt kérik, ha közterületen szennyvízkiöntést észlelnek, hívják a DRV-infovonalat, a +36 80 240 240-es telefonszámot, és válasszák az 1-es menüpontot.