– Székesfehérvár esetében öt postahivatalról van szó, amiből először a posta kettőt, majd megállapodásunk szerint, hármat nyit újra a mai naptól – mondta Cser-Palkovics András, a Késmárki utcai postahivatal megnyitásakor.

– Ez nettó 91 millió forintba kerül majd az önkormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy minden költség – beleértve az épülethez kapcsolódó rezsiköltséget, a bér ötven százalékát, a központi marketingnek és minden egyéb felmerült költségnek az egy postahivatalra vetített összegét – ötven százalékát finanszírozza az önkormányzat.

Amit még megtudtunk a polgármestertől, fontos, hogy nem támogatás formájában, hanem egyfajta szolgáltatás vásárlás formájában történik meg a közös finanszírozás. Ez megfelel az európai és a magyar jogszabályi kereteknek is. Napi szinten egyébként mintegy ötezer ember használja a postai szolgáltatásokat közvetlenül a postahivatalokon keresztül Székesfehérváron.

– Emellett fontos lenne elérnünk azt, hogy egyre többek figyelmét felhívjuk az online ügyintézési jelentőségekre is, hiszen a jövő ebbe az irányba megy. A postával tárgyalunk arról, hogy amiként Nyugat-Európában, ahol sok helyen a postai szolgáltatások például gyógyszertárakban, kisboltokban is elérhetők, nálunk is meg kellene próbálni térségi szinten a postai szolgáltatást így fenntartani és biztosítani – tette hozzá Cser-Palkovics András.

– A Késmárki utcai postahivatal gyakorlatilag 12 ezer, környéken lakó embernek szolgáltat. Még a Köfém lakótelep és a Ráchegy lakói is idejárnak át – tette hozzá a helyszínen Östör Annamária önkormányzati képviselő.

– Sokan már az online szolgáltatásokat használják, azonban van, amit az online világ sem tud kiváltani, és vannak olyanok, akiknél a személyi, tárgyi feltételei nincsenek meg az otthonról végezhető online ügyintézésnek – fogalmazott.

– Amikor a posta bejelentette, hogy Fehérváron öt postát bezárnak, természetesen nem örültek neki a város külső területein élő lakók, sem a képviselő testület tagjai. Szerencsére az önkormányzatnak sikerült megegyezni a kormányzati szervekkel és a postával is. Végül is két hónap zárva tartás után újra nyit az öreghegyi, a maroshegyi és a szárazréti postahivatal is – összegzett Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő.