Az energiaáremelkedés miatti támogatás összegének meghatározásakor a döntéshozók figyelembe vették az adott önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is, emellett pedig az önkormányzatok menedzsment terveit.

Fejér vármegye székhelye, Székesfehérvár közel 237,7 millió forint támogatásban részesül, amit az önkormányzat tájékoztatása szerint a megnövekedett rezsiköltségekre fordítja majd. Cser-Palkovics András, a város polgármestere közösségi oldalán közzétett írása kiemeli, hogy a támogatás összegének meghatározása során figyelembe vett iparűzési adóerő-képesség jelentős befolyással bírt. Mint írta, ennek fényében az erős gazdasági helyzettel rendelkező települések értelemszerűen kevesebb támogatást kaptak, mint a rosszabb gazdasági háttérrel rendelkezők. A városvezető örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a támogatás mértékének megállapítása teljes mértékben mellőzte a politikai hovatartozás kérdését, hiszen ellenzéki vezetésű városok is jelentős támogatásban részesültek.

Ezzel kapcsolatban hasonlóan nyilatkozott Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere is közösségi oldalán. Dunaújváros 649,9 millió forintos támogatásban részesült, amit itt is a megnövekedett rezsiszámlák kifizetésére fordít az önkormányzat. A városvezető úgy fogalmazott ez nagy összegnek tűnik, de sajnos messze nem elég arra a brutális energiaár növekedésre, ami az elmúlt hónapokban történt. Mint írta, ez egy nagyon nehéz időszak az egész ország számára, de továbbra is azon dolgoznak, hogy Dunaújváros a legélhetőbb város legyen, és ennek megfelelően költik el a 650 millió forintnyi támogatást is.

A rezsitámogatásból Mór városa is részesült. A 15 ezres település polgármestere, Fenyves Péter saját közösségi oldalán annyit közölt: – Az intézményeink energia felhasználása alapján és az adóerőképesség figyelembevételével került meghatározásra az összeg. Nagy segítséget jelent 2023-ban a juttatott 118,3 millió forint támogatás.

Hogy mire is fordítják pontosan, illetve, hogy például ki tudja-e nyitni újra a kapuit, akár éppen ezzel a segítséggel a sok sportoló és magánember látogatta uszoda, azt csak a közigazgatási szünet végét követően, vagyis jövő héten hétfőn tudjuk meg.

Összesen 59 397 198 forint támogatást kap Sárbogárd a megemelkedett rezsiköltségek miatt a kormánytól, hiszen ez a város is megtette a szükséges és előírt lépéseket. Kerestük a település polgármesterét Sükösd Tamást, hogy pontosan mely létesítményekre fordítják a kapott támogatást, de cikkünk megjelenéséig nem értük el. Nem nehéz azonban kikövetkeztetni, hogy az elnyert közel 60 millió forintot az önkormányzat fennhatósága alá tartozó intézmények rezsijére költik. Ide tartozik a bölcsőde, az óvodák, a polgármesteri hivatal és a szociális intézmények.

A vármegye támogatott városai között van továbbá Bicske, ahová 61,7 millió forint érkezett, valamint Gárdony, ahol 166,8 millió forint támogatással számolhat az önkormányzat.