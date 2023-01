Baboth Dóra, a falu művelődésszervezője, többek szerint is „aranykezű”, szinte minden ötletet fizikailag is meg tud valósítani. Az ő keze munkáját dicsérik azokat a színes táblák is, amelyek kedden az óvoda és az iskola elé kerültek és kifejezetten gyerekeknek szóló gondolatokat festettek rájuk. Az ötlet viszont ezúttal is Nagyné Méhes Mónika, a helyi településfejlesztési bizottság elnökének fejéből pattant ki, aki azt is elárulta, hogy az üzenetek Kató Erzsébet, óvodavezető, az iskolások esetében pedig Gunyits Ottó, helyi református lelkész segítségével születtek meg.

„Nevess minden nap! Tiszteljük egymást! Mondd kérlek és köszönöm!” – olvasható többek között az ovisoknak szóló táblákon, míg az iskola elé olyanok kerültek, mint „Mindig mondj igazat és a rád bízott titkot őrizd meg! Segít azoknak, akik rászorulnak! Tanulj szorgalmasan!” Összesen tíz-tíz üzenet került a pasztell sárga, kék és rózsaszínre festett falapokra, melyek egy részére felnőttfejjel sem árt emlékezni!