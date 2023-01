Ami a „komplex” fejlesztésből kimaradt

A pénteki alkalom a Pannónia Szíve fejlesztési csomag része – hangzott el -, melyben olyan hiánypótló beruházás II. ütemének indításáról rendelkeznek, mely a nagy partfal projekt folytatásának tekinthető. - Hiszen elkészült a Velencei-tó teljes partvédműve, partfal rehabilitációja, de olyan hiátusokkal, amelyek korrigálása jogos társadalmi igény: ilyen a vendégmólók kérdése, a 70-es évekbeli közvilágítás fejlesztése és a hajózás elősegítése, mind a műszaki megoldások tekintetében, mind pedig az élet- és vagyonbiztonság tekintetében – tette hozzá Molnár Krisztián, ahogy azt is, a II. ütemben most a hajóállomások kerülnek sorra: 66 millió 680 ezer forint értékben megvalósulnak még azok a pluszok, amelyek a hajózáshoz szükségesek. A mostani projekt részeként hajózási bakokat helyeznek el, cserélik, felújítják a hajózási párnafákat, elhelyezik a pilótafákat, a napelemes jelzőárbócokat, védőkorlátokat, mentést szolgáló eszközöket. – Ezek mind olyan fejlesztések, amelyek rendkívül fontosak. A fejlesztések támogatása 100 százalékosan nemzeti forrásból valósul meg, ahogy korábbi, 560 millió forintos vendégmólófejlesztés is. A mostani fejlesztés a hajózási rész vonatkozásában teljes összegében 275 millió forint lesz. A tervek szerint a fejlesztések ez év március végéig megvalósulnak – foglalta össze az elnök, kiemelve: a következő nagy feladat a vízpótlás kérdése.

Tessely Zoltán beszédében visszatekintett a Velencei-tó partfal rehabilitációs projektre, amely 14 milliárd forintból valósította meg a beruházásokat.

- Igaz, hogy a nevében komplex volt, mégis szükséges volt kiegészítés, hogy az itt élők elégedettek legyenek. Így elsőként egy 506 millió forint értékű vendégmóló építést valósítottunk meg, majd pedig egy 276 millió forint összértékű fejlesztés következett. A mai projekt egy 66 millió forint értékű beruházásnak számít. Ezek pusztán nemzeti forrásból valósultak meg – ezért ezt a magyar adófizetőknek köszönjük, hiszen az ő teljesítményük van mögötte – fogalmazott az országgyűlési képviselő. Majd a velencei-tavi természetes vízpótlás kapcsán kérte meg Csonki Istvánt, mint a vízügyi szakma képviselőjét, tegye meg a bejelentést, amely az elmúlt napok tárgyalásainak eredményét is jelenti egyben. Csonki István elmondta:

Megnyitják a pátkai tározót

- A Velencei-tó vízszintje a csapadék hatására jelentősen megemelkedett – szögezte le, majd kitért arra, hogy tavalyi év azért is nehéz volt, mert az átlag csapadéknak csupán a 85 százaléka esett, s az már a harmadik száraz évnek számított. – A zámolyi tározóból már leeresztettük tavaly a rendelkezésre álló készletet, lehalászták már a MOHOSZ segítségével a halállományt. A pátkai tározó maradt egyedül a természetes vízpótlási lehetőségünk. Az üzemelési szabályzat alapján minimális üzemvízszinten kell tartanunk a tavat a halállomány védelme érdekében. De szerencsénk volt most a csapadékkal és a felső vízgyűjtőbe is érkezett vízmennyiség. Ma reggel már 60 centiméterrel magasabb a tározó vízszintje, mint a minimális üzemvízszint, ami azt jelenti, hogy 650-700 ezer köbméter szabad vízkészletünk van, amit le tudunk engedni a Velencei-tóba. Ennek a vízeresztésnek az I. ütemét hétfőn megkezdjük – jelentette be Csonki, hozzátéve: közben folyamatos laborvizsgálatokat végeznek a vízminőség tekintetében a Császár-víz és a Velencei-tó vizében is. Az első ütemben 370 centiméterig engedik le a tározó vízszintjét. Ez a Velencei-tónak kb. 3 centimétert jelent – hiszen a szakemberek számításai szerint 1 centiméternyi emelkedést kb. 250 ezer köbméter víz beengedése jelent. – De az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, minden egyes centiméter számít, hogy fel tudjunk készülni a következő szezonra.

Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDT VIZIG) igazgatója fontos bejelentést tett

Máshol is van még víz

Továbbá hozzátette: jövő héten egyeztető tárgyalást kezdeményeznek azért, hogy a vízgyűjtő területek, s egyéb eltárolt vizeket hogyan tudják bevezetni a tóba.

Tessely Zoltán külön megköszönte Tóth Istvánnak, Gárdony polgármesterének azt az indítványt, hogy fogjanak össze a tó érdekében. Továbbá megemlítette a csákvári Csíkvarsai rétet, ahol, úgy tudja, nagyon sok problémát okoz a megemelkedett talajvíz és ezt a felesleget szívesen látná viszont a Velencei-tóban. (Ezzel kapcsolatosan a vízügyi szakma korábban már kifejtette a véleményét, erről itt írtunk. Majd pedig aláírták a vállalkozói szerződést, így elkezdődhet a munka második üteme.