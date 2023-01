A Krausz György-féle kezdeményezéshez akkor csatlakozott a velencei önkormányzat is és bevonta a városgazdálkodási szakembereit. Nem sokkal később Gárdonyban is megmozdultak az emberek és az önkormányzat, hogy a felszíni vízelvezetést javítsák az árkok megtisztításával és segítsék a felgyűlt csapadékot a Velencei-tóba jutni.

Most a VVG bejelentette: a héten is folytatták az árkok tisztítását, a Klein közben, a Cserje utcában és a Tóbíró strand környezetében. Hozzátették: mindemellett számos más aktuális feladatot sem hanyagolhatnak el, így például továbbra is végzik a murvás kátyúfeltöltést, az illegális szemétszedést, darálást, illetve épületkarbantartást és az ágyások előkészítését.