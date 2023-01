Egy olvasónk jelezte szerkesztőségünknek, hogy fényes nappal, pontosabban ma kora délután a székesfehérvári Ligetsoron világítottak a közterületi lámpák. Többen is észrevehették az arra járók közül és jogosan merülhetett fel bennük a kérdés, vajon mi lehet ennek az oka.

Ezzel kapcsolatban megkerestük az E.ON Hungária Zrt-t. A szolgáltatótól azt a választ kaptuk, hogy munkatársaik, valamint a székesfehérvári önkormányzat alvállalkozója közösen végzett hibaelhárítási munkálatokat a területen. A javításhoz minden esetben próbakapcsolások is tartoznak, amit adott esetben többször is megismételnek. Ennek lehettek szemtanúi kora délután a Ligetsoron, ahol a szolgáltató tájékoztatása szerint a javítással elkészültek, így a lámpatestek már csak a kellő időben világítanak majd újra.