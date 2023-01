A minap például egy szavazást indított a közösségi oldalon, hogy melyik híres neves előadóművészt szeretnék látni az előszállásiak: Détár Enikő és Sztárek Andrea zenés színházestje; Békefi Viktória koncertje; Oszvald Marika, Kerényi Miklós és Kardffy Aisha musical operaestje is szerepel többek között a kínálatban. Makovics Dávid szervező pedig ígéretet tett arra, hogy a legtöbb szavazatot kapott eseményt megvalósítja még az idei évben.

– A legfontosabb az, hogy örömet tudjak csalni az emberek arcára. Nincs is annál felemelőbb érzés, mikor látod az előadás közben a nevető arcokat, vagy éppen az elérzékenyülő tekinteteket. Amikor vége egy estnek és odajönnek hozzám és azt mondják: Dávid fiam, mikor lesz a következő? Régebben a falu tele volt élettel teli eseményekkel, szemben a jelenlegivel. Sokaktól hallottam, hogy az 1980-as években a helyi művelődési házunk telis-tele volt programokkal: többször járt itt az Edda, P. Mobil, Korál vagy épp Beatrice is... Aztán valami megszakadt és az elmúlt néhány esztendőben a falunapok, a bálok, vagy a nemzeti ünnepeken kívül nem volt más kikapcsolódási lehetőség. Ezért gondoltam úgy két évvel ezelőtt, hogy felpezsdítem a településemet, ám a világjárvány közbeszólt.

Mint megtudtuk, még a Covid előtt többször szervezett utazásokat a Budapesti Operettszínház előadásaira, amelyek bár sikeresek voltak, de többen a résztvevők közül megjegyezték, hogy mi van azokkal, akik nem tudnak eljönni, elfoglaltságuk, vagy fizikai korlátuk miatt. Éppen ezért a helyi rendezvényekre helyezte át a hangsúlyt.

– Fontosnak érzem, hogy ne csak buszos kirándulásokat szervezzek, hanem ide, a mi kis falunkba is elhozzam a neves művészeket, hiszen sajnos sokan nem engedhetik meg maguknak anyagilag, vagy fizikailag, hogy messzebbi helyre utazzanak egy kellemes kikapcsolódás reményében. A helyi művelődési házba akár kerékpárral is el tudnak jönni, vagy egy kellemes kis sétával. Az itt élőkkel és a környékbeliekkel beszélgetve pedig azt tapasztalatom, hogy igény van a kikapcsolódásra legyen az bármilyen jellegű és tematikájú rendezvény. Így alakult, hogy még pont a járvány előtt március 8-ra szerveztem egy nőnapi musical és operett gálát neves színészekkel, akik telt ház, azaz közel 200 fős közönség előtt szerepelhettek. A falubeliek azóta várnak egy hasonlóan nagy durranásra, ezért is írtam ki ezt a szavazást. Várom a visszajelzéseket!