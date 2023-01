A Vörös színű fa valójában nem más, mint a gánti egykori bauxitbánya, a „hátteret” pedig a zöld bokrok jelentik. Csakhogy valószínűleg nem sokan látták még ebből a szögből a területet: a Borsodban született, s ma Budapesten élő Gutter Krisztián ugyanis egy komoly drónnal szállt a terület fölé, s a fényviszonyoknak is köszönhetően sikerült megalkotnia a magával ragadó képet.

Fotós: Gutter Krisztián

- A fotózás valahogy úgy jött 15 éve, hogy rengeteget mentem és láttam más profi fotósok képeit. Egyszer valahogy az fogalmazódott meg bennem, hogy olyan jó lenne hasonló képeket készíteni. Aztán vettem egy fényképezőgépet és vittem mindenhova magammal a földön. Persze egyre többet tanultam a természetről ezáltal és magamról is. Hiszen kinyitott egy kevésbé ismert világot. Elkezdtem a virágokat is figyelni és megismerni – mondja Krisztián, aki egyébként építő- és informatikus mérnökként dolgozik s a világban sokfelé járt már. Jelenleg egy 10 éves Nikon tükörreflexes fényképezőgépet használ nagylátószögű és teleobjektívekkel.

Fotós: Gutter Krisztián

- Ez a bauxitbányás kép úgy készült, hogy előtte esett az eső és nem sütött a nap sem. Talán ennek köszönhetően valahogy jobban előjött az a vörös szín, ugyanis nem sok utómunka van a képen. Ezt tapasztaltam már máskor is, hogy nem mindig a napfény a jó fotós idő. Itt is voltam többször is, de nem sikerült ilyen képeket csinálni. Nem volt ennyire vörös. Túráztam ezen a környéken többször is. Szeretem a Csákvári részt nagyon szép a cserszömörce ősszel – mondta a feol kérdésére Gutter Krisztián, akinek a képeit egyébként itt is megnézhetik.

A gánti kép egyébként egy DJI Mavic 2 pro val készült. Krisztián a világ minden részén járt, s mint mondja, hazánkban sajnos sokan képtelenek a gyönyörű tájakra rácsodálkozni, el vannak foglalva azzal, hogy keseregjenek: -Nem látunk, csak nézünk, azt hisszük az a szép, ami jó messze van. Pedig aki nem tudja értékelni, ami a környezetében, a szülőföldjén van, az máshol sem fogja észrevenni a csodákat!