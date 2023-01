A közölt adatokkal nagyon sokan nem értettek egyet, hiszen a számítást nagyban befolyásolta az a tény is, hogy az egyes vezetői pozíciókban, illetve a fővárosban jóval többet keresnek, mint a nagy átlag. Azonban a fent említett bruttó átlagkeresetet igazolja a KSH legfrissebb adata is, amely 2022 harmadik negyedévének nettó átlagkeresetét mutatja be. Sőt, talán még meglepőbb, hogy Fejér benne van abban a néhány megyében az országban, ahol a legmagasabbak az átlag nettóbérek. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Budapest mellett ugyanis Fejér is helyet kapott a legjobban kereső megyék között. A statisztikai hivatal szerint az említett térségekben megközelítőleg nettó 314 500 és 413 351 ezer forintot keresnek az emberek. Míg a lista legalján Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megye szerepel. Itt 238 420 és 267 999 ezer forint a nettó átlagkereset.