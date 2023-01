Igazi tél volt

A mostani, minden túlzás nélkül tavasziasnak nevezhető időjárással ellentétben 1963-ban méretes hótorlaszokról számolt be a megyei napilap. „Csütörtökre virradó éjszaka mintegy 10 centiméteres hó esett, amely a fokozódó szél következtében számos helyen összetorlódott, és hóakadályokat képezett az utakon. A hótakaró szélcsendes helyeken is 30-40 centiméteres réteget képez, a móri járás országútjairól azonban 70 centis akadályokról számolnak be a hószolgálat jelentései.” – írták 1963-ban ezen a napon. Akkor a bányászok kénytelenek voltak gyalog munkába menni, a tél pedig egészen más jelentést hordozott magában, mint napjainkban.



Megterhelő zaj a gyárakban

Ötven évvel ezelőtt különleges vizsgálatról számolt be a Fejér Megyei Hírlap. A cikk szerint hosszas orvosi vizsgálatokat végeztek a gyárakban tapasztalható zajokkal kapcsolatban. „Hosszantartó orvosi vizsgálódás eredményeként megállapítottak, hogy azokban az üzemekben szenvednek a legtöbben ideges eredetű magas vérnyomásban és ott a legtöbb az „altatófogyasztó”, ahol az átlagos feletti a zaj.” – írták 1973-ban ezen a napon. Az eredmények fényében további vizsgálatokat indítottak, hogy megfelelő intézkedéseket tehessenek az ártalmak kiküszöbölése érdekében.



Túrával indították az évet

Ahogy napjainkban, úgy évtizedekkel ezelőtt is sokan indították egy kiadós sétával, túrával az új esztendőt. 1983-ban a székesfehérvári városi sportfelügyelőség is rész vett egy ilyen túra megszervezésében. A 20 kilométeresre tervezett túrát négy és fél óra alatt kellett megtenni az előírtak szerint. „Amennyiben a túra időpontjában elegendő vastagságú jó lesz, akkor sítalpakon teszik meg majd a lányok a 10, a fiúk a 15 kilométerre csökkentett távot” – írták 40 évvel ezelőtt a szervezés alatt álló programról.