A fagy ellen küzdöttek az építkezésen

1963-ban ezen a napon a Fejér Megyei Hírlap a Dunaújvárosi Hideghengermű pácolómedencéjének építésével foglalkozott a címlapon. A munkások dolgát meglehetősen nehezítette a fagyos időjárás, hiszen a föld felső rétege, hatvan-nyolcvan centiméterre átfagyott. A medence kialakításához viszont 6,7 méter mélyen kellett kitermelni a földet. „A földmunka folytatásához csütörtökön a Dunai Vasmű robbantómesterének a segítségét kérték. A robbantáshoz előbb sűrített levegővel működtetett légfúróval próbáltak lyukat fúrni a fagyott talajba. A légfúró sem működött jól, mert a levegővezeték is elfagyott. Ekkor kosarakban melegített vasrudakat vertek méteres távolságra az elfagyott földbe, s ezekben a lyukakban bányagyutaccsal robbantottak” – írták hatvan esztendővel ezelőtt.



Egykor még alvó faluként beszéltek róla

Negyven évvel ezelőtt megyénk napilapjában Kőszárhegyi változások címmel jelent meg az a cikk, amelyben arról beszéltek, hogy ne legyen elhagyatott falu a település. Mint írták, több szempontból is alvó falu volt Kőszárhegy, hiszen a legtöbben Fehérváron és a környező településeken dolgoztak, és az iskolások közül is már csak a második és a harmadik osztályos diákok tanultak a faluban. Ugyanakkor az ott élőket, akik a dolgos munkanapok után még a háztáji feladatokat is ellátták, nagyon nehéz volt kimozdítani otthonról. „A múlt évben valami azért megváltozott a falu életében, hogy a te szavaidhoz kapcsolódjam, ébredezünk már – fordul férjéhez Borjainé Klárika, a helyi vöröskereszt alapszervezet titkára.” – így nyilatkozott egy, a falu életéhez szervesen kapcsolódó személy 1983-ban. Addigra már különböző programokat rendeztek a helyi szervezetek, és mára már közel sem nevezhető alvó falunak Kőszárhegy, ahol az elmúlt években is folyamatos volt a fejlődés.