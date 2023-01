Véres tanító-választás

„Acsán kedden délután tanítót választottak. A polgároknak nem tetszett a jelölt és a választást megakadályozandó beakartak hatolni a községházába. A választásra kirendelt csendőrök feltartóztatták a népet, mire a nép a csendőrök ellen fordult. A megtámadott csendőrök kénytelenek voltak lőfegyverüket használni.” – írta az eldurvult választásról az 1983-as Székesfehérvár és Vidéke ezen a napon. „Az első lövésre két ember meghalt, mit látva a többiek megfutottak. A vaáli csendőrőrs sürgönyileg értesítette az esetről a helybeli csendőrparancsnokságot és Nérey Ernő hadbíró azonnal kocsira ült, de Csalánál nem tudott tovább menni és kénytelen volt visszajönni. A csendőrparancsnokság táviratilag megkereste a vaáli szolgabíróságot és járásbíróságot, hogy tartsák meg a vizsgálatot, azonban mindkét helyről az az értesítés jött, hogy teljesen lehetetlen Acsára eljutni. Erre a parancsnokság utasította a vaáli csendőrőrsöt, hogy minden körölmények között és mindennel daczolva menjen Acsára és küldjön részletes távirati tudósítást, ami azonban még esti 5 órakor sem érkezett meg.”



Tűzoltó vizsga

„Kiskeszi községben közelébb szintén alakult tűzoltó testület s minthogy vármegyénk alispánja nem csak a testületek megalakítását, hanem azok szakszerű begyakorlását is felette szorgalmazza, a téli idő daczára azonnal hozzáláttak a kiskeszi tűzoltók is a tanuláshoz. Vasárnap e hó 16-án volt a vizsgagyakorlatuk Vida Pál tűzoltó szövetségi titkár mint hatósági kiküldött előtt, a községi elöljáróság és a lakosság nagyszámának jelenlétében. A 30 főből álló csapat kielégítő jelét adta készültségének mely egy falusi testületnél szükséges és mintaképül állítható lenne sok nagy községünkben, melyekben a hivatalos sürgetés és a megyei tűzoltó szövetség ingyenes, kimerítő útbaigazitási kézsége daczára még mindig mi sem történt, vagy a hivatott tényezők közönye folytán a meglévő is hanyatlásnak indul. Különösen dicséret illeti e kis község elöljáróit, kik lelkészükkel egyetemben maguk fáradoztak a létesülésen.” – olvashatók a méltató sorok ugyanezen lapszámban.